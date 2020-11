Apple devrait lancer son iPad à écran mini-LED début 2021

Les premiers iPad équipés d’un écran mini-LED pourraient être lancés en début d’année prochaine, si l’on en croit cette source proche de LG, qui devrait fournir ces nouveaux écrans. Il pourrait s’agir d’un renouvellement de l’iPad Pro, qui tient aujourd’hui assez mal la comparaison avec l’iPad Air, fraîchement renouvelé.

Si vous envisagiez d’acquérir un iPad prochainement, vous feriez peut-être mieux d’attendre le début de l’année prochaine. D’après ETNews, relayé par MacRumors, Apple aurait en effet l’intention de lancer de nouveaux modèles d’iPad équipés d’un écran mini-LED de nouvelle génération au premier trimestre de l’année prochaine. Le média s’appuie sur des sources provenant de LG, qui devrait a priori fournir cet écran à Apple.

Cela fait déjà un petit moment qu’on parle de ce fameux iPad à écran mini-LED. En juin dernier, un leaker réputé affirmait que celui-ci verrait le jour dans la première moitié de l’année 2021. Cet écran permettrait à l’iPad d’afficher une image proche de ce que peut proposer l’OLED en terme de contraste et de consommation énergétique, mais avec des avantages supplémentaires tels qu’une luminosité bien poussée et une plus grande finesse de la dalle, laissant de ce fait plus de place à l’intérieur d’un châssis de tablette.

ETNews ne précise pas quels modèles bénéficieront de cette nouvelle dalle mini-LED, même si on imagine bien qu’il pourrait s’agir des iPad Pro. Les dernières ardoises de cette gamme – pourtant timidement renouvelées en début d’année – tiennent désormais difficilement la comparaison avec une des toutes nouvelles tablettes Apple (lire notre test de l’iPad Air de 4ème génération), qui adopte son design tout en étant vendue beaucoup moins cher. D’après les leaks initiaux, l’écran mini-LED pourrait d’abord voir le jour sur l’iPad Pro 12,9 pouces, et cet upgrade s’accompagnerait d’un SoC A14X ainsi que d’une compatibilité avec la 5G, de quoi redonner à l’iPad Pro assez d’arguments pour se différencier plus franchement de l’iPad Air.