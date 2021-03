TikTok va bientôt passer à la publicité personnalisée obligatoire

Bientôt, il ne sera plus possible d’échapper à la publicité ciblée sur TikTok. À partir du 15 avril prochain, le dispositif sera activé automatiquement sur toutes les applications.

Sur TikTok, vous pouvez choisir d’activer ou non la publicité ciblée. Ce processus, qui vise à proposer des annonces en fonction de vos habitudes sur le réseau social, va devenir obligatoire dans les prochains jours. Nos confrères de The Verge ont en effet repéré que plusieurs utilisateurs avaient reçu une notification pour les avertir de ce changement de politique. Le géant Chinois explique « À partir du 15 avril prochain, vos paramètres vont changer et les publicités que vous verrez pourront être basées sur ce que vous faites sur TikTok ». Concrètement, si vous regardez beaucoup de vidéos en lien avec le maquillage par exemple, les publicités incorporez entre les vidéos seront liées à ce thème. Interrogé par le média américain, un porte-parole de TikTok explique que la firme est « engagée à respecter la vie privée des utilisateurs. Nous continuerons à être transparents sur nos pratiques en matière de données personnelles et à aider les utilisateurs à comprendre leurs choix en ce qui concerne leur vie privée grâce à notre Safety Center ». Si TikTok analysera les activités des utilisateurs sur sa plateforme pour proposer des réclames adaptées, il sera toujours possible de refuser que les données de navigation sur d’autres sites et applications soient utilisées à cet effet. En clair, vous pourrez refuser que vos données de navigation soient utilisées. Si par exemple vous chercher un nouveau smartphone sur Google, l’application ne devrait logiquement pas vous proposer des produits du genre dans votre fil d’actualité.

La mise à jour d’iOS pour contrer la publicité ciblée

Cette annonce intervient alors que différents réseaux sociaux sont en guerre contre Apple au sujet de la vie privée des utilisateurs. Facebook, particulièrement, attaque la firme de Cupertino sur sa prochaine mise à jour d’iOS 14. Elle prévoit notamment de rendre plus difficile la collecte de données entre les applications, en demandant l’autorisation aux utilisateurs par le biais de notifications. Ainsi, TikTok s’assure de pouvoir continuer à utiliser la publicité alors que de nombreux utilisateurs vont désactiver le suivi inter-application avec la mise à jour d’iOS, qui pourrait aussi être utilisée par Android à l’avenir.