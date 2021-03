TikTok déploie deux nouvelles fonctionnalités pour modérer les commentaires

Par Amandine Jonniaux le 11 mars 2021

La plateforme vient d’annoncer que deux nouvelles fonctionnalités dédiées aux commentaires, et visant à “favoriser le respect et la bienveillance” ont d’ores et déjà été déployées.