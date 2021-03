Sony enrichit sa gamme audio avec deux nouveaux produits

Sony présente deux nouveaux produits, qui viendront enrichir sa gamme audio dans les prochaines semaines. La marque mise sur une enceinte compacte et un système audio surround 5.1 pour faire recette.

C’est bientôt l’été. Si le thermostat ne semble pas vouloir monter, les beaux jours ne sont plus très loin. À l’approche de la période estivale, Sony mise sur sa gamme audio pour séduire de nouveaux utilisateurs. La marque dévoile deux produits, destinés à enrichir son catalogue. Pour se prélasser au soleil et en musique, le constructeur lance la XB13, une enceinte compacte et robuste. Proposée en six couleurs, noir, bleu, gris, rouge, bleu caraïbe et vert citron, la petite enceinte connectée arbore un look minimaliste et transportable. Grâce à sa dragonne, il sera possible de l’accrocher un peu partout, à la boucle d’une ceinture ou aux branches d’un arbre. Elle peut être suspendue à l’envers, sous un parasol par exemple, pour profiter d’une « cascade de musique ». D’ailleurs, l’indice IP67 garanti aux utilisateurs une étanchéité optimale ainsi qu’une résistance à la poussière. Côté autonomie, il faudra compter sur 16 heures de lecture continue et un indicateur du niveau de charge restant sur le smartphone. Sous le capot, le petit produit embarque un radiateur passif et un haut-parleur large bande pour optimiser les tonalités graves et donner un petit coup de pouce aux basses. Enfin, la marque annonce que le processeur de diffusion sonore remplira de son n’importe quel espace, grâce à la technologie DSP. La XB13 sera disponible à partir d’avril prochain, à un prix public conseillé de 50 euros.

Le cinéma à la maison avec la puissance du son Surround

En attendant de pouvoir retrouver les salles obscures, Sony dévoile son nouveau système audio HT-S40R. La marque promet de « récréer un son cinéma adapté à chaque domicile » grâce à un son surround 5.1 d’une puissance totale de 600 W. L’ensemble, composé d’une barre de son, d’un caisson de basses et d’enceintes arrières, promet de s’installer très facilement grâce à la technologie sans fil qui alimente les enceintes arrières. Plus besoin de chercher des astuces pour camoufler les câbles électriques dans son salon. À noter qu’il sera possible d’envoyer directement le son vers son système Home Cinema via la connexion sans fil d’un téléviseur Sony Bravia compatible. Sony mise aussi sur la personnalisation du rendu sonore, avec 4 modes d’écoute : cinéma, musique, standard et automatique. Enfin, côté design, Sony joue la carte de la sobriété pour intégrer au mieux les dispositifs dans un salon. Un look épuré qui promet de ne pas encombrer l’espace. Ce HT-S40R sera commercialisé à partir du mois de mai prochain, pour environ 500 euros.