YouTube Shorts : la version bêta débarque aux États-Unis

YouTube l’avait dit, YouTube l’a fait. La plateforme vient de dévoiler la version bêta de sa nouvelle application. Baptisée Shorts, elle a pour ambition de concurrencer TikTok sur son propre terrain. Les États-Unis sont pour l’instant les seuls à en profiter, avec l’Inde.

Dans la guerre des plateformes vidéo, TikTok semble avoir un train d’avance. Depuis le premier confinement, sa cote de popularité ne cesse de croître, jusqu’à atteindre des sommets. Un succès qui n’est pas vraiment du goût de ses concurrents, qui s’organisent pour riposter. Et si même Netflix s’y met, c’est que c’est du sérieux. YouTube, qui reste encore largement leader avec 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, passe de son côté à l’offensive avec Shorts. Pour s’attaquer à TikTok, la firme s’inspire de…. TikTok. Shorts est donc un nouveau volet des activités de la plateforme, consacré aux formats ultra-courts. Directement depuis l’application, les utilisateurs pourront créer de courtes séquences avec rien de plus que leurs smartphones. Il ne sera donc plus nécessaire de passer par un logiciel de montage tiers, tout se fera directement depuis YouTube. Concrètement, il sera possible de tourner, monter et publier en seulement quelques clics . À l’instar de TikTok, YouTube met l’accent sur la communauté en proposant notamment de remixer les vidéos des autres utilisateurs, de lancer des challenges vidéos et de danser sur des musiques populaires. .

250 labels partenaires

C’était le gros point d’interrogation de ce nouveau format. En effet, sur YouTube, l’utilisation de musiques est très encadrée notamment à cause des droits d’auteurs. Visiblement, pour jouer dans la même cour que TikTok, la plateforme s’est associée à plusieurs labels. Ainsi, il sera possible de créer des contenus en utilisant les musiques produites par Sony, Warner ou encore Universal. YouTube Shorts s’est lancé aujourd’hui pour une poignée d’utilisateurs américaine. À terme, la filiale de Google espère déployer la fonctionnalité dans plusieurs pays. En France, il faudra donc encore s’ armer de patience avant de pouvoir en profiter.