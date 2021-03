Sur Twitch, il est en live depuis bientôt 5 jours

Depuis près de 5 jours, Ludwig Ahgren n’a pas une seule fois déconnecté sa caméra. L’internaute s’est lancé l’incroyable défi de rester en ligne, aussi longtemps que des utilisateurs s’abonneront à sa chaîne.

Sur Twitch, les possibilités sont nombreuses. Les internautes peuvent regarder des joueurs, des émissions de cuisine, des réactions et même le porte-parole du gouvernement, mais jamais encore un internaute n’avait poussé la chose aussi loin. Depuis près de 5 jours, l’un des utilisateurs de la plateforme n’a pas déconnecté sa caméra. Il s’est lancé l’incroyable défi de rester connecté aussi longtemps que des utilisateurs souscriront à sa chaîne. Concrètement, chaque nouveau sub ajoute 10 secondes au compteur. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le décompte affiche pas moins de 65 heures. C’est donc loin d’être fini. En revanche, Ludwig n’a pas expliqué les raisons d’une telle aventure, même si on se doute que cela pourrait lui rapporter gros. En effet, sur Twitch, les subs sont facturés aux spectateurs et une partie de l’argent est ensuite reversée au créateur de contenu. Actuellement, ils sont plus de 1,8 million à s’être abonnés. Hier, alors qu’il rejoignait son lit, son live est même devenu le plus populaire sur la plateforme. Visiblement, les internautes s’intéressent beaucoup à ses activités, puisqu’ils sont en ce moment plus de 49 000 à le regarder dormir.

Twitch veille au grain

Si la démarche du streamer ne va pas à l’encontre des règles de la plateforme, Twitch veille tout de même au grain. Interrogé par The verge, un porte-parole explique « notre politique n’interdit pas de dormir pendant un live, cependant nous attendons des streamers qu’ils prennent leurs précautions pour s’assurer que leurs lives et chats sont surveillés pendant cette période ». Pour le moment, il n’a pas été striké et diffuse des vidéos de sa sélection pendant ses heures de sommeil. Si vous voulez suivre ce défi, un peu fou, c’est ici que ça se passe.