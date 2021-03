Super Nintendo World ouvre ses portes et ça donne envie !

Qui n’a jamais rêver de se glisser dans la peau du célèbre plombier imaginé par Shigeru Miyamoto en 1981. L’univers Nintendo World vient d’ouvrir ses portes à Universal Studio Japan et promet déjà de belles heures de plaisirs pour les futurs visiteurs. Voici de nouvelles images.

C’est officiel, le premier Super Nintendo World a ouvert ses portes au Japon. Prévue l’été dernier, puis reportée à deux reprises à cause de la pandémie, la cérémonie d’inauguration a finalement eu lieu hier à Osaka. Dans le respect des gestes barrières, les premiers visiteurs ont foulé le sol de cette nouvelle aile du parc Universal Studios Japan. Shigeru Miyamoto, créateur du petit plombier, était bien évidemment de la partie et n’a pas hésité à partager son enthousiasme sur YouTube. Dans une vidéo, il nous offre une petite visite guidée, chargées en nouvelles images. On y découvre notamment le château consacré à la Princesse Peach, mais aussi les tuyaux qui font la réputation du petit moustachu. La destination a de quoi faire rêver puisqu’elle permettra au commun des mortels de se glisser dans la peau du personnage de jeux vidéo, le temps d’une journée.

Une attraction Mario Kart au programme

Au programme, on retrouve notamment une course endiablée dans le château de Bowser. Sur son site, Universal explique « Les courses iconique de Mario Kart prennent vie grâce à nos technologies de pointe. Affrontez vos ennemis grâce à des coquilles et franchissez la ligne d’arrivée avec Mario et Peach ! », le tout en espérant ne pas croiser une peau de banane sur le chemin. Outre cette attraction de 5 minutes, les visiteurs pourront monter sur le dos de Yoshi pour une aventure adaptée aux petits et aux grands. Deux personnes découvriront l’univers enchanteur inspiré des jeux vidéo. Enfin, en dehors des attractions, les visiteurs pourront passer le temps en relevant des défis et en interagissant avec le décor. Pour rappel, plusieurs destinations du genre sont en développement dans les parcs Universal. À Orlando, un Super Nintendo World devrait ouvrir ses portes d’ici 2025, suivi par Singapour et Los Angeles.