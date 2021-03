L’ouverture du Super Nintendo World de Floride reportée à 2025

Après le Super Nintendo World du Japon, c’est au tour de l’ouverture de celui de Floride d’être repoussée, le chantier venant tout juste de reprendre.

Originellement prévue pour 2023, l’ouverture du prochain Super Nintendo World de Floride vient d’être repoussée à 2025. Le Super Nintendo World, tout comme celui du Japon, vient compléter une nouvelle partie du parc à thème Universal Studios d’Orlando. Cette nouvelle partie, nommée Epic Universe, vient de reprendre sa construction après avoir été retardé de presque un an à cause du Covid-19. Le chantier avait été retardé en juillet 2020, lorsque les conséquences de la pandémie se faisaient le plus ressentir. Universal a précisé que la construction avait bien repris mais qu’il faudrait des mois pour que le rythme revienne à la normale. La date de 2025 a quant à elle été dévoilée par le maire d’Orange County, même si cela n’a pas été confirmé par Universal. Au vu de la situation, il ne vaudrait mieux pas s’avancer quant à l’ouverture prochaine du parc.

Il semblerait donc que les Super Nintendo World soient tous maudits puisque celui du Japon n’a également toujours pas ouvert à cause des conditions sanitaires. Universal avait annoncé vouloir attendre la fin de l’état d’urgence qui avait été décrété à Osaka, lieu du parc, et dans d’autres préfectures japonaises. C’est maintenant chose faite depuis quelques jours, mais le parc n’a toujours pas annoncé de nouvelle date d’ouverture officielle. Vous pouvez cependant voir à quoi ressemble les attractions grâce aux visites virtuelles et aux vidéos filmées par quelques touristes chanceux. Même si ce retard peut provoquer des déceptions pour certains, il est bon de se rappeler que même les parcs n’ayant pas de chantier en cours sont fermés en grande majorité. Pour des raisons de sécurité, il est encore préférable d’éviter les endroits bondés comme les parcs d’attractions.