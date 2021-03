PlayStation : Sony va bientôt vous offrir ces 9 excellents jeux gratuitement

L’initiative Play At Home de Sony continue avec 9 nouveaux titres gratuits, disponibles pour la plupart dès le 26 mars prochain. À vos manettes !

Le mois dernier, Sony avait relancé l’initiative Play at Home afin d’encourager les gens à rester chez eux pour se protéger et protéger les autres. Le premier jeu que Sony avait décidé d’offrir était Ratchet & Clank, ce qui n’est pas sans rappeler que le prochain opus, Ratchet & Clank : Rift Apart débarque le 11 juin prochain. Sony revient donc avec 9 autres titres qui vont être offerts à tous les détenteurs de Playstation 4 et 5, qu’ils aient un abonnement PlayStation Plus ou non. Les 8 premiers jeux seront disponibles au téléchargement jusqu’au 23 avril alors que le neuvième sera disponible un peu plus tard.

Il s’agit de Horizon Zero Dawn, dont on vous a parlé dans notre sélection des meilleurs jeux vidéo avec des leads féminins. Il sera quant à lui offert à partir du 20 avril prochain, histoire de finir ce Play at Home en beauté, tout comme il a commencé. La liste complète des jeux offerts est la suivante :

Abzû

Enter The Gungeon

REZ Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Si vous voulez profiter de Ratchet & Clank vous pouvez encore le télécharger jusqu’au 1er avril, il vous reste donc moins de deux semaines.