La Chine et la Russie visent la Lune

Espace Par Olivier le 20 mars 2021 à 13h00

La NASA n’est pas la seule agence spatiale à s’intéresser de nouveau de très près à la Lune. La Chine et la Russie veulent également se faire une place au plus près de notre satellite, et pourquoi pas s’y installer.