Écologie : Razer présente son plan de développement durable

Dans le cadre de son initiative #GoGreenWithRazer, le constructeur a présenté son plan de développement durable sur 10 ans, et invite également les joueurs à s’engager à ses côtés.

Après les constructeurs automobiles, c’est au tour de la marque Razer de se mettre au vert. Le constructeur, spécialisé dans l’équipement gaming a présenté hier son plan d’action sur les 10 ans à venir, afin de limiter son impact écologique et de s’engager pour les générations futures. Baptisé #GoGreenWithRazer, l’initiative prévoit plusieurs objectifs ambitieux, et notamment l’utilisation de 100% d’énergie renouvelable d’ici 2025. D’ici 2030, la marque veut aussi atteindre la neutralité carbone, et utiliser des matériaux recyclés ou recyclables. “La prise de conscience de notre impact sur l’environnement est primordiale. C’est pourquoi Razer a élaboré une campagne de développement durable, pour continuer de lutter contre les changements environnementaux et climatiques. Nous sommes déterminés à faire du monde un endroit plus agréable pour tous ses citoyens, pour y vivre et pour y jouer”.

En marge de son ambitieux plan de développement durable, Razer a également profité de sa prise de parole pour inviter tous ses utilisateurs à prendre conscience de de leur impact écologique, et à agir en conséquence, en favorisant le recyclage et une consommation plus responsable. En interne, la marque a également présenté son objectif de supprimer le plastique à usage unique de ses bureaux, et de sauver 1 million d’arbres grâce à la vente de peluches à l’effigie de sa mascotte Sneki Snek et de ses produits éco-responsables. Razer s’est aussi engagé à soutenir des projets en faveur de la reforestation, afin d’asseoir son rôle en faveur d’un avenir plus respectueux de l’environnement. De nouveaux produits Sneki Snek et Razer devraient être annoncés dans les mois à venir, afin d’enrichir l’écosystème du constructeur tout en répondant aux nouveaux engagements environnementaux de la marque.