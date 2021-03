Android : vos apps plantent ? C’est normal, voici la solution !

Depuis plusieurs heures, de nombreux utilisateurs de smartphones Android se plaignent de plantages intempestifs sur certaines applications. Le fautif serait le composant WebView, pour lequel Google vient tout juste de délivrer un correctif. On vous explique comment régler le souci !

En ce 23 mars 2021, de nombreux utilisateurs de smartphones Android ont pu constater des problèmes sur leurs applications depuis quelques heures. Les outils Google, comme Gmail ou encore certains services bancaires dont Google Pay font l’objet de plantages récurrents, accompagnés d’une notification alertant l’utilisateur que certaines applications ouvertes se sont fermées. Sur les réseaux sociaux et les forums, ils sont nombreux à relayer le problème, qui semblerait toucher plus particulièrement les possesseurs de smartphones Galaxy de Samsung. Néanmoins, tous les utilisateurs d’Android seraient potentiellement touchés. Si vous avez rencontré des soucis récemment avec vos applications Android, rassurez-vous : c’est normal, et Google est au courant.

D’accord, mais comment régler le problème ?

La firme de Mountain View a rapidement été mis au courant du problème et expliqué que cela venait de la dernière mise à jour du WebView d’Android, un composant qui permet justement d’afficher des contenus du web directement depuis une application. « Nous sommes conscients d’un problème avec WebView qui provoque le plantage de certaines applications sur Android » a expliqué la firme. Après quelques heures sans véritable solution si ce n’est revenir à une version précédente de WebView, Google vient justement de déployer un correctif. La manipulation consiste à mettre à jour WebKit ainsi que Google Chrome.

Voici les instructions fournies par la firme :

1. Accédez au Play Store

2. Recherchez « Android System WebView » (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.webview)

3. Sélectionnez l’option « Mettre à jour »

4. Répétez ces étapes pour Google Chrome (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome)