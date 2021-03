YouTube expérimente la détection automatique de contenu shopping

La plateforme teste actuellement une nouvelle fonctionnalité, qui permettrait de détecter automatiquement des produits mentionnés dans une vidéo, afin de générer des liens et des annonces plus pertinentes.

La fonctionnalité avait déjà commencé à être testée ponctuellement en 2020, elle est aujourd’hui étendue à davantage d’internautes aux États-Unis. YouTube expérimente actuellement “Produits dans cette vidéo”, un outil capable de détecter automatiquement les produits commerciaux présentés dans un contenu publié sur la plateforme, et de générer des liens shopping vers les sites marchands concernés. Pour le moment, rapporte le site de 9to5Google, la fonctionnalité n’a pas vraiment fait ses preuves, car elle avait été déployée sur un panel très restreint. L’expérience menée par YouTube devrait donc être l’occasion de la tester à plus grande échelle avant un éventuel déploiement à l’international.

Dans un communiqué publié sur son blog, YouTube explique ainsi : “Nous expérimentons une nouvelle fonctionnalité qui affiche une liste des produits détectés dans certaines vidéos, ainsi que des produits associés”. L’objectif pour le réseau social ? “Aider les gens à explorer plus de vidéos et d’informations sur ces produits sur YouTube. Cette fonctionnalité sera visible par les personnes qui regardent des vidéos aux États-Unis”. Concrètement, l’outil devrait prendre la forme d’une liste déroulante accessible sous la vidéo, qui renverrait vers d’autres contenus mettant en scène les mêmes produits, ainsi que vers les sites marchands. Un moyen pour le géant du web de diversifier ses sources de revenus et (peut-être?) mieux rémunérer ses créateurs, qui sont de plus en plus éculés par la plateforme, à condition bien sûr que la détection automatique soit assez pertinente pour permettre d’aider les internautes dans leurs recherches.