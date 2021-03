LG sur le point d’abandonner définitivement les smartphones ?

Il est loin le temps où LG était l’un des leaders sur le secteur des smartphones. En raison de pertes record et de l’absence d’acheteurs potentiels, la firme songerait désormais à abandonner purement et simplement sa division mobile.

En début d’année, un mémo interne en fuite laissait déjà entendre que la situation de la division smartphone de LG Electronics n’était pas au beau fixe. « LG Electronics en est arrivé au point où il est temps de faire le meilleur choix en jugeant calmement de sa compétitivité actuelle et future sur le secteur mobile » expliquait alors le PDG de la firme. Rapidement, les rumeurs se sont multipliées concernant la vente de cette division par LG. Problème : personne ne voudrait la racheter.

Le constructeur aurait ainsi tenté de se rapprocher tantôt avec le vietnamien Vingroup JSC, tantôt avec l’allemand Volkswagen, mais aucune de ces négociations n’auraient abouti. Selon les sources de DongA, le groupe coréen envisagerait désormais d’abandonner purement et simplement sa division mobile, sans même chercher à la vendre. Toujours selon DongA, la mauvaise nouvelle devrait être officiellement annoncée aux employés au mois d’avril. A priori, les emplois devraient être conservés, comme l’indiquait plus tôt le PDG de l’entreprise, même si on ignore comment.

Une division mobile en chute libre

Il faut dire que malgré des débuts en fanfare sur le secteur du smartphone, LG n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs années et est devenu un véritable gouffre financier pour l’entreprise. Face à une concurrence féroce incarnée par des marques chinoises comme Xiaomi, Huawei ou encore les filiales de BBK Electronics comme OnePlus, Vivo, Realme et Oppo, la marque a vu sa part de marché fondre de 15,4% en 2015 à moins de 3% fin 2020, avec des pertes estimées à 3,743 milliards d’euros en l’espace de cinq ans seulement. Si l’abandon total de cette division se confirme dans les semaines à venir, il faudra dire adieu à tous les projets initiés par la firme ces derniers temps, dont son étonnant concept de smartphone enroulable, le LG Rollable, qui ne verra certainement jamais le jour.