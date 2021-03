Microsoft pourrait racheter Discord pour 10 milliards de dollars

Le géant de la technologie serait actuellement en négociation avec Discord pour un rachat à hauteur de 10 milliards de dollars. Une offre conséquente, même si aucune possibilité n’est encore à écarter pour la plateforme de messagerie.

Après avoir investi 7,5 milliards de dollars pour s’offrir GitHub, puis 26,2 milliards de dollars pour acquérir le réseau social professionnel LinkedIn, Microsoft pourrait continuer son expansion, en mettant la main sur une nouvelle plateforme bien connue des joueurs. Selon des sources anonymes rapportées par le site Bloomberg, le GAFAM serait en effet en pourparlers avec le service de messagerie instantanée Discord. Particulièrement populaire chez les gamers, l’application compte près de 140 millions d’utilisateurs à travers le monde, et propose les discussions par messagerie texte, vidéo ou vocale. Depuis peu, la plateforme a pour ambition de concurrencer Clubhouse, en proposant des salons vocaux.

Microsoft serait donc en pleines négociations avec Discord pour tenter de rallier le service à sa cause. Pour autant, la plateforme de discussion n’aurait encore rien acté, et étudierait encore toutes les options disponibles, y compris son entrée en bourse. Du côté de Redmond, cette transaction pourrait permettre à Microsoft de compléter son offre auprès des joueurs, en intégrant la plateforme à l’écosystème Xbox. Cependant, d’autres entreprises pourraient devancer le GAFAM. D’après Bloomberg, Amazon, déjà propriétaire de Twitch et Epic Games, propriétaire de Fortnite, seraient également prêts à mettre la main au portefeuille pour s’offrir Discord. Parallèlement, Microsoft envisage également de racheter la division américaine de TikTok, qui lui permettrait de consolider sa présence sur les réseaux sociaux, tout en ciblant un public plus jeune que ses utilisateurs habituels. Une étape supplémentaire pour asseoir son hégémonie sur le web et les réseaux sociaux, tout en diversifiant ses activités.