YouTube : davantage de publicité… et moins de revenus pour les créateurs

Les vidéos qui ne font pas partie du programme partenaire de YouTube auront aussi droit à la publicité, d’après une mise à jour des conditions d’utilisations publiée hier. Une mauvaise nouvelle pour les viewers, mais aussi pour certains créateurs.

Les publicités sur YouTube, qui apparaissent avant, pendant, voire même après le visionnage d’une vidéo, sont une source féconde d’exaspération de la part des nombreux viewers qui n’ont pas encore installé un add-on de type Adblock pour éviter ce genre de désagrément. La dernière mise à jour des conditions d’utilisation de la plateforme du site d’hébergement de vidéos détenu par Google ne va pas vraiment arranger la situation. En effet, YouTube a annoncé hier que des publicités seront diffusées sur des vidéos créées par des utilisateurs qui ne sont pas membres de son programme de partenariat. Pire encore, les créateurs concernés ne verront pas l’ombre d’un centime généré par ces publicités.

« YouTube a le droit de monétiser tout le contenu de la plateforme et des publicités peuvent apparaître sur des vidéos provenant de chaînes qui ne font pas partie du programme de partenariat de YouTube », peut-on lire dans un mail envoyé mercredi soir par le site. Pour rappel, le programme de partenariat de YouTube permet aux utilisateurs ayant un grand nombre d’abonnés (en général plus de 1 000) de recevoir une partie des revenus générés par les publicités qui sont diffusées sur leurs vidéos. Cette décision de YouTube pourra donc apparaître comme étant injuste, puisque le site estime que « petits » créateurs n’ont pas droit à une rémunération… Ce qui n’empêche pas la plateforme de se remplir un peu plus les poches.

YouTube n’a pas encore précisé combien de chaînes et de vidéos seraient concernées par cette nouvelle mesure, mais il a confirmé que les publicités ne seraient pas exclusives aux chaînes d’une certaine taille. La plateforme a également précisé qu’elle étudierait l’impact de ce changement économique sur les créateurs. On peut par ailleurs supposer que cette augmentation de la publicité sur YouTube est un moyen détourné d’inciter de plus en plus de viewers à se tourner vers la version « premium » du site, qui permet de s’affranchir totalement des publicités.