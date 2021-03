Amazfit présente sa nouvelle montre connectée T-Rex Pro

Robuste et ultra-endurante, la nouvelle T-Rex Pro d’Amazfit a été conçue pour les sportifs adeptes du plein air et des conditions extrêmes.

Inspirée de sa prédécesseure, la nouvelle Amazfit T-Rex Pro bénéficie de nombreuses nouveautés, destinées à satisfaire les baroudeurs les plus intrépides et les sportifs dans l’âme. Loin du design épuré de la GTR 2, le constructeur chinois nous livre ici un wearable massif, à l’autonomie record de 18 jours grâce à sa batterie intégrée de 390 mAh. Idéal pour les treks ou les randonnées avec ses 40 heures d’autonomie annoncées en mode GPS actif, la T-Rex Pro succède à la T-Rex en proposant une résistance accrue aux “conditions extrêmes”, jusqu’à 100 mètres de profondeur sous l’eau notamment. La marque indique d’ailleurs dans un communiqué de presse, avoir fait passer avec succès 15 tests militaires à sa montre connectée, afin de lui assurer une résistance optimale.

Parmi les fonctionnalités annoncées sur la T-Rex Pro, on retrouve en plus du GPS, un capteur de saturation en oxygène du sang (SpO2), une analyse continue du rythme cardiaque, comprenant notamment un détecteur d’arythmie, ainsi qu’un outil destiné au suivi du sommeil. L’écran AMOLED Always on Display de la montre propose un affichage rond de 1,3 pouce, en définition 360×360 pixels. Destinée aux sportifs, la montre intègre plus de 100 activités physiques préenregistrées, idéale pour les multitâches. Conçue principalement pour l’extérieur, la marque promet néanmoins la prise en charge de la plupart des activités en salle.

Où l’acheter ?

Disponible depuis hier sur le site officiel de la marque et chez certains revendeurs en ligne, la montre connectée Amazfit T-Rex Pro est proposée en trois coloris (noir, bleu et beige), et commercialisée au prix de 169,90€.