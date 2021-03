Intel voudrait fabriquer les prochains processeurs Apple

Dans son projet de grand retour sur le marché, le constructeur espère notamment fabriquer les prochaines puces électroniques pour le compte d’Apple.

Dans le plan d’action IDM 2.0 mené par le nouveau patron d’Intel Pat Gelsinger, Intel voit grand. L’entreprise projette ainsi d’investir 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines en Arizona, révèle un communiqué présenté mardi 23 mars 2021, et entend mener à bien d’autres projets d’envergure. En pleine pénurie mondiale de semi-conducteurs, elle ambitionne aussi de concurrencer directement les plus grands acteurs du marché de la fonderie, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe. Une “nouvelle ère d’innovation et de leadership en matière de produits”, destinée à faire d’Intel “la seule entreprise avec assez de profondeur et d’ampleur en matière de logiciels, de silicium et de plateformes, de packaging et de processus industriels sur laquelle les clients peuvent compter pour leurs innovations de nouvelle génération”. Concrètement, l’entreprise veut produire en interne, et diversifier sa clientèle, notamment en étendant ses relations avec des fondeurs tiers.

Faire de l’œil à la Pomme

Lors d’une session de questions-réponses destinée à expliciter le changement de cap de la marque, Pat Gelsinger a également surpris son auditoire, en confirmant qu’Intel avait également pour ambition de collaborer avec Apple, pourquoi pas en gravant les puces électroniques des prochains appareils de la marque à la Pomme. Il y a quelques semaines seulement, l’entreprise avait pourtant opéré une vaste série de benchmarks et de comparatifs, visant à prouver la supériorité de son SoC Core i7 de 11e génération face à la puce M1 d’Apple. Il y a quelques jours, l’entreprise s’était même payé le luxe de débaucher l’acteur Justin Long, autrefois porte-étendard de la Pomme. En plus de créer bon nombre d’emplois aux États-Unis, le plan de développement d’Intel inclut aussi un partenariat avec IBM, et entre dans le cadre du plan global de Joe Biden pour encourager la création d’une filière technologique américaine moins dépendante de la Chine.