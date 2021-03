Xiaomi Mi 11 Pro & Mi 11 Ultra : les variantes premium arrivent fin mars !

Durant son événement du 29 mars prochain, Xiaomi devrait présenter ses derniers fleurons, les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra.

À la présentation du Xiaomi Mi 11 dans nos contrées, on a été étonné de voir que la firme ne nous réservait qu’un seul smartphone, sans déclinaison « Pro » ni même « Ultra ». C’était sans doute pour mieux nous surprendre puisque Xiaomi s’apprête désormais à dégainer ses variantes premium, les Xiaomi Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra ! La firme vient en effet d’annoncer un nouvel événement à venir le 29 mars prochain à partir de 13h30 (heure française). Si elle n’y fait pas allusion à ces smartphones, l’affiche de l’événement en Chine vend la mèche, en mentionnant explicitement les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra. Plus de doute.

The 2021 #XiaomiMegaLaunch is coming soon! We can't wait to see you at our Xiaomi 2021 New Product Launch on Monday, March 29th, at 19:30 (GMT+8). This is one launch you really better not miss! pic.twitter.com/Y6rA5Wrxyf — Xiaomi (@Xiaomi) March 22, 2021

Le Xiaomi Mi 11 « standard » était déjà particulièrement bien équipé, avec son Snapdragon 888, mais cela n’aurait pas empêché l’entreprise d’imaginer des moyens pour rehausser encore le niveau. Selon les dernières rumeurs à propos des Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra, l’accent devrait être mis sur la photo. La version « Ultra » pourrait avoir droit à un zoom 120X, un capteur principal de 50 MP et deux autres de 48 MP, tandis que la version « Pro » disposerait seulement de ce capteur de 50 MP et d’une configuration pour le reste plus modeste. Sur les deux smartphones, on devrait trouver des écrans proposant des taux de rafraîchissement à 120 Hz, un Snapdragon 888, et certainement quelques surprises. On pourrait également s’attendre à voir débarquer un Xiaomi Mi 11 Lite, afin de compléter la gamme, mais cela ne reste qu’une hypothèse.

Côté tarif, puisque le Xiaomi Mi 11 est vendu au même prix que le Xiaomi Mi 10 de l’année dernière, soit 799€, on peut certainement s’attendre à une tarification similaire pour le reste de la gamme. Le Xiaomi Mi 11 Pro pourrait donc être vendu 999€, comme le Xiaomi Mi 10 Pro. Quant au Xiaomi Mi 11 Ultra, étant donné que son prédécesseur, le Mi 10 Ultra, n’a pas été lancé sur le marché français, on reste dans le flou, même si on peut imaginer un prix de vente qui dépasserait allègrement les 1000 euros. Quoi qu’il en soit, il ne reste plus que quelques jours avant de trouver réponse à toutes ces questions. Rendez-vous le 29 mars prochain à partir de 13h30 pour découvrir les nouveaux Xiaomi Mi 11 Pro et Xiaomi Mi 11 Ultra !