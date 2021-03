Realme 8 Pro, Buds Air 2, Watch S Pro… La montée en puissance de la marque

Realme vient tout juste de dévoiler une nouvelle gamme de produits proposant tous un excellent rapport qualité-prix ! La star de l’événement, c’est le Realme 8 Pro, nouveau smartphone phare de la marque, qui se montre franchement alléchant pour moins de 300€.

À l’issue d’une conférence tenue ce jour, Realme vient d’annoncer une flopée de nouveaux produits, dont son Realme 8 Pro, mais aussi de nouveaux écouteurs, les Realme Buds Air 2, ainsi que la Realme Watch S Pro, une nouvelle montre connectée. On fait le point sur toutes ces annonces.

Realme 8 Pro, tout pour la photo

Quelques mois seulement après la sortie des Realme 7 Pro, la firme vient de leur trouver un successeur, le Realme 8 Pro, qui offre un design particulièrement original avec un immense logo « Dare to Leap » à l’arrière. On aime ou non, mais dans tous les cas, ce smartphone ne passera pas inaperçu.

Le smartphone offre un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, et un arsenal photo complet formé autour d’un étonnant capteur principal de 108 MP, ainsi qu’un ultra grand-angle, un macro et un capteur monochrome. Le Realme 8 Pro dispose, sinon d’un SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 720G, et offre une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide SuperDart 50W.

Le Realme 8 Pro sera commercialisé dans la version 8+128GB dès le 31 mars à partir de 299 euros chez Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Électro Dépôt etc. Une offre de lancement est également disponible du 24 mars au 6 avril, exclusivement chez Fnac & Darty avec pour tout achat d’un realme 8 Pro, une paire de Buds Q offerte !

Realme Buds Air 2, la réduction de bruit à petit prix

En plus de ses nouveaux smartphones, la marque a également dévoilé une nouvelle version de ses Buds Air, ici dans leur seconde itération. Il s’agit toujours d’écouteurs au format intra-auriculaire et proposant la réduction de bruit active jusqu’à 25 dB. Ils se dotent d’une autonomie totale estimée à 25 heures (écouteurs + boîtier) et devraient proposer un excellent rendu sonore avec un nouveau diaphragme haut de gamme en carbone de type diamant.

Le Realme Buds Air 2 seront disponibles au prix de 49,99€ chez Amazon et le site de realme à compter du 31 mars. Sur le site de realme, vous pourrez profiter d’un early Bird deal les 29 et 30 mars prochain et bénéficier d’une réduction de 10 euros sur les écouteurs, qui passeront donc à 39,99€ pendant deux jours.

Realme Watch S Pro, AMOLED, GPS et résistance à l’eau

Realme en a profité pour inaugurer sa nouvelle smartwatch, la Realme Watch S Pro. Elle propose un écran AMOLED et d’un affichage de l’heure en permanence grâce au mode Always-On, et d’une autonomie pouvant atteindre les 14 jours d’utilisation grâce à sa batterie de 420 mAh. La Realme Watch S Pro propose un moniteur de fréquence cardiaque, un moniteur du niveau de saturation en oxygène dans le sang, et jusqu’à 15 types de modes sport. Son étanchéité 5ATM (jusqu’à 50 mètres de profondeur) lui permettra de vous accompagner partout, même dans les environnements les plus extrêmes.

La Realme Watch S Pro sera disponible à 129,99€ chez Amazon et le site de realme à compter du 31 mars prochain. Si vous passez commande sur le site de realme, vous pourrez également profiter d’un early Bird deal les 29 et 30 mars prochain et bénéficier d’une réduction de 20 euros.