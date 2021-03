YouTube ne retirera pas la vidéo de la tuerie du Colorado

Lundi dans le Colorado, un homme a abattu 10 personnes avec un fusil d’assaut. La tuerie a été retransmise en direct sur YouTube lors d’un live de trois heures suivi par pas moins de 30 000 personnes. La plateforme ne retirera pas la vidéo, mais applique une limite d’âge pour protéger les jeunes utilisateurs.

Dans un supermarché du Colorado, un homme a abattu 10 personnes avec un fusil d’assaut. Présent sur les lieux, un vidéaste dénommé Dean Schiller a immortalisé la scène d’une extrême violence lors d’un live de plus de trois heures. Sur sa chaîne YouTube, il documente souvent des scènes d’arrestations et des rassemblements politiques comme ceux qui ont eu lieu lors de la présidentielle américaine.

Alors qu’il sortait du supermarché, l’homme a entendu des coups de feu et s’est redirigé à l’intérieur avec son téléphone en main. Celui qui se dit journaliste citoyen, est vivement critiqué par les internautes et les professionnels de l’information pour avoir largement montré les dépouilles des victimes et potentiellement mis en danger la vie des personnes à l’intérieur du bâtiment. En effet, il a filmé les forces de l’ordre en pleine action, et donc risqué de compromettre leur intervention. La Gazette de Denver rapporte que la police avait demandé spécifiquement aux médias de ne pas dévoiler leurs tactiques dans l’éventualité où le tireur suivrait le live depuis le supermarché. Dean Schiller a aussi refusé de se soumettre aux recommandations des policiers sur place, qui lui demandaient de s’écarter de la scène de crime.

« Nous avons appliqué une limite d’âge au contenu »

Malgré la violence extrême de la vidéo, YouTube vient d’annoncer qu’elle ne la retirerait pas de sa plateforme. À l’heure actuelle, elle est accessible à toutes personnes averties de son contenu potentiellement choquant. Interrogé par The Vice, un porte-parole de YouTube, explique « Suite à la tragique fusillade d’aujourd’hui, la vidéo d’un spectateur de l’incident a été détectée par nos équipes. Bien que les contenus violents destinés à choquer ou dégoûter les spectateurs ne sont pas autorisés sur YouTube, nous autorisons les vidéos avec suffisamment d’actualité ou de contexte documentaire. Nous avons appliqué une limite d’âge au contenu et continuerons de surveiller la situation. »