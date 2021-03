OnePlus vient de dévoiler un nouvel accessoire apportant des gâchettes à ses smartphones afin de jouer plus confortablement aux jeux mobiles. OnePlus n’a pas encore révélé la date de sa disponibilité.

À l’occasion de l’annonce de ses nouveaux smartphones, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, OnePlus a également dévoilé une smartwatch, la OnePlus Watch et un nouvel accessoire gaming pour les jeux mobiles. Cet accessoire se nomme Gaming Triggers et vient apporter des gâchettes à votre téléphone. Il a été créé spécialement pour la famille d’appareils OnePlus 9. Les Triggers s’accrochent sur le coté de l’écran, ce qui requiert donc probablement de retirer la coque de votre smartphone durant votre session de jeu pour une meilleure accroche.

Pour sa conception, OnePlus s’est inspiré des souris d’ordinateur utilisées par les joueurs professionnels. De ce fait, les Triggers sont dotés de commutateurs Omron pour un meilleur retour tactile. Les Gaming Triggers ont été spécialement conçus pour des jeux de tir à la première personne sur mobile tels que les fameux PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ou encore Free Fire. Avec le lancement de cet accessoire, OnePlus admet que le jeu mobile devient partie intégrante de la vie des jeunes. Avec l’explosion du gaming en 2020, beaucoup ont remarqué que même les jeux mobiles ont battu tous les records avec plus de joueurs et des temps de jeu allongés. OnePlus n’a pas dévoilé la date de sortie de cet accessoire ni son prix, mais sur le site OnePlus Indien, il est affiché à 999 roupies, ce qui équivaut à peu près à 12 euros. En attendant la sortie de ce petit accessoire, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 9 Pro que l’on pense être nouvelle référence.