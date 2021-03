Imaginée par le studio singapourien Stuck Labs, cette porte d’un nouveau genre espère limiter au maximum les interactions physiques avec ses utilisateurs, tout en leur offrant la possibilité de se sentir comme un chevalier Jedi.

Si vous ne pouvez pas vous empêcher d’utiliser la Force lorsque les portes automatiques d’un magasin ou d’un ascenseur s’ouvrent, cette innovation imaginée par le studio singapourien Stuck Labs est faite pour vous. Baptisée Kinetic Touchless 2.0, cette porte d’un nouveau genre coulisse automatiquement grâce aux mouvements de la main. Plus besoin de toucher quoi que ce soit, l’idée est de limiter au maximum les interactions physiques entre l’utilisateur et l’objet. Tandis que l’épidémie de Covid-19 avait vu la naissance de plusieurs innovations destinées à désinfecter les poignées de porte entre chaque utilisation, Stuck Labs va encore plus loin, en supprimant purement et simplement le moindre contact.

Au final, la Kinetic Touchless 2.0 ressemble à peu de chose à une simple porte à détection automatique comme on en trouve partout dans les magasins. La seule différence réside dans le fait qu’au lieu de reposer sur un système de détection du poids au sol, le mécanisme de la porte est intégré dans un petit boîtier en lieu et place de la poignée. En agitant la main dans un sens ou dans l’autre, il est ainsi possible d’actionner le mécanisme de la porte. Selon le studio de design, cette innovation permettra d’être bien plus précise qu’une porte automatique classique, évitant ainsi les ouvertures intempestives et la déperdition d’air chaud ou froid. Avant de démocratiser ce type de mécanismes, qui nous permettra à tous de jouer les Jedi en contrôlant les portes d’un simple geste de la main, la société devra néanmoins encore ajuster quelques réglages, en proposant par exemple une solution alternative pour actionner la porte lorsque l’utilisateur a les mains occupées.