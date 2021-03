Crypto.com lance sa plateforme NFT, avec des contenus exclusifs de… Snoop Dogg

Conscient du phénomène autour de ces jetons non-fongibles basés sur la blockchain, crypto.com lance sa plateforme de NFT le 26 mars. On pourra y retrouver des contenus exclusifs d’artistes reconnus comme Snoop Dog, pour ne citer que lui.

L’engouement autour des NFT ne semble pas près de s’arrêter. D’abord largement associé au monde de l’art, le phénomène s’est étendu pour toucher d’autres domaines, comme lors de la vente du NFT du premier tweet de l’histoire pour 2,9 millions de dollars ou encore la vente du NFT du bras d’une joueuse de tennis. Et forcément, cet enthousiasme collectif autour de ce type de bien numérique entraîne la création de nombreuses plateformes dédiés, comme OpenSea, Rarible ou encore Marble Cards. Parmi elles, on pourra compter sur un petit nouveau, puisque le célèbre site Crypto.com se lance dans l’aventure avec une plateforme consacrée à l’achat et à la vente de NFT : Crypto.com/NFT.

Afin de se garder des arnaques, malheureusement plutôt courantes sur d’autres plateformes d’échange de NFT, celle-ci sera accessible uniquement sur invitation. Et pour marquer sa différence, le site va miser sur des contenus exclusifs en collaboration avec des artistes très populaires comme le célèbre rappeur américain Snoop Dog, Lionel Richie, Bag Raiders, Boy George, Axel Mansoor (the King Of The Clubhouse), BossLogic, Jonathan Monaghan, Nathan Evans, KCamp, KLOUD, Mr. Brainwash et OPUS. Pour l’heure, on ignore encore le type de NFT créé en collaboration avec ces artistes, même si on peut imaginer qu’il s’agira d’objets numériques inédits en rapport avec leurs oeuvres. Kode Abdo, alias BossLogic, sera le premier à inaugurer la plateforme avec une première collection en vente dès son ouverture, le 26 mars 2021.

Concernant le fonctionnement de la plateforme, il devrait être simplifié au maximum. « Crypto.com/NFT s’engage à créer l’expérience d’achat de NFTs la plus conviviale possible. Au lancement, les utilisateurs auront la possibilité d’acheter en un clic en utilisant leur carte de crédit ou de débit » explique le site. Les NFT qui y seront vendus pourront être achetés avec de nombreuses crypto-devises, dont le Bitcoin, l’Etherum, le CRO, et même le Dogecoin.