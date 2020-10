Slack va permettre de contacter des collaborateurs d’autres entreprises

La plateforme de discussion, largement utilisée dans le monde du travail, devrait permettre à ses utilisateurs d’envoyer des messages directs à des interlocuteurs provenant d’entreprises différentes.

Que vous travailliez en open-space ou en télétravail, vous avez sans doute déjà été amenés à utiliser Slack, cette plateforme de discussion instantanée conçue pour faciliter les échanges au sein d’une entreprise. Lancée en 2013, cette dernière permet de créer des canaux de discussion internes entre les différents membres d’une même organisation, qui peuvent ainsi s’envoyer des messages privés ou échanger via des conversations de groupe. Si jusqu’à présent, il n’était pas possible pour deux personnes appartenant à des entreprises différentes de communiquer via la plateforme, les choses devraient changer d’ici le début de l’année prochaine, a annoncé la plateforme.

En effet, la nouvelle fonctionnalité Slack Connect imaginée par la plateforme devrait être lancée dès le début de l’année 2021. Dans les faits, cette dernière permettra d’échanger avec d’autres entreprises sans avoir à passer par un service de messagerie tiers. Grâce à un simple lien URL, n’importe qui pourra ainsi vous envoyer un DM, explique le PDG de Slack Stewart Butterfield dans une interview pour le site The Verge. “Vous pourrez mettre un lien sur votre profil Twitter ou un code QR sur votre carte de visite que les gens utiliseront pour communiquer avec vous”. Un moyen de faciliter les échanges interentreprises, qui pourrait, à terme, remplacer les simples emails professionnels, espère Stewart Butterfield. En plus de cette intéressante nouveauté, l’entreprise de ce dernier devrait aussi bientôt permettre la publication de “stories” calquées sur le modèle de Snapchat ou Instagram, et qui permettraient de tenir des comptes rendus professionnels de manière plus simple et naturelle. Cette année, la pandémie et le confinement ont rendu pour beaucoup le télétravail obligatoire, forçant les salariés à s’adapter à de nouveaux modes de communication. Des répercussions que Slack entend bien mettre à profit à l’avenir, en proposant de nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier la communication entre professionnels.