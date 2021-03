Rocket League et FF8 Remastered débarquent sur mobile !

Square Enix et Psyonix ont tous les deux décidé de lancer des jeux mobiles inspirés de leurs titres phares. Alors que Final Fantasy VIII Remastered et déjà disponible, il faudra attendre un peu pour Rocket League Sideswipe.

Deux jeux viennent d’être annoncés sur iOS et Android : Final Fantasy VIII Remastered et Rocket League Sideswipe. Dans un premier temps, c’est Final Fantasy VIII qui est d’ores et déjà disponible sur les appareils iOS et Android. Il s’agit de la version PC qui a été remasterisée en 2019 et qui a été exportée sur mobile. Cependant, Square Enix a précisé que le Chocobo World n’est pas jouable dans la version mobile du titre. Final Fantasy VIII Remastered est téléchargeable depuis le Google Play Store et depuis l’App Store. Le jeu est en promotion en ce moment et passe de 22,99€ à 18,99€ jusqu’au 4 avril.

Rocket League va aussi avoir droit à sa version mobile avec le jeu Rocket League Sideswipe. Dans l’ensemble il s’agit de la même forme de jeu que celui sur consoles et PC comme on peut le voir dans le trailer. D’après le communiqué de presse, les joueurs s’affronteront dans des matchs 1v1 ou 2v2 de deux minutes. Comme dans le jeu original, les voitures sont personnalisables, et il existe différents terrains de jeu sur lesquels vous pourrez jouer. Comme son homologue sur les autres plateformes, le jeu sera free-to-play et contiendra des achats in-game facultatifs. Cependant, la version mobile sera ressemblant mais complètement à part, ce qui signifie que le crossplay entre les joueurs mobiles et console, par exemple, sera impossible. La date de sortie de Rocket League Sideswipe n’a pas encore été dévoilé mais il est attendu pour cette année sur iOS et Android. Toutefois, Psyonix a dévoilé que des bêtas devraient bientôt arriver afin de tester le jeu en avant-première.