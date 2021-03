PUBG Mobile dépasse le milliard de téléchargements

Pour son troisième anniversaire, PUBG Mobile a franchi le cap du milliard de téléchargements à travers le monde. Une étape importante que Tencent fête par une collaboration avec le film Godzilla vs. Kong.

Le très populaire jeu PUBG Mobile vient de franchir une nouvelle étape importante de sa croissance. Tencent a annoncé que le jeu vient de dépasser le milliard de téléchargements juste à temps pour son troisième anniversaire. C’est une véritable preuve de son succès, bien que ce chiffre exclut les données de la Chine continentale. Changhan Kim, le CEO de Krafton, a publié un message vidéo sur Twitter remerciant tous les fans de PUBG Mobile qui ont su garder le jeu vivant durant ces trois années.

Players, please enjoy this special message from the CEO of Krafton ✉️😄 Thank you for being a part of our 1 billion downloads over the past 3 years 💛 pic.twitter.com/8IAYBCBqEB — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) March 24, 2021

Avec cette nouvelle, Tencent a également annoncé un partenariat avec Godzilla vs. Kong dans PUBG Mobile. Cette collaboration se matérialisera sous la forme d’un événement spécial à l’occasion de la sortie du film, le 31 mars prochain. Dans le teaser dévoilé à l’occasion de ce partenariat, Adam Wingard, le réalisateur du film Godzilla vs. Kong, a également tenu à adresser un message pour le troisième anniversaire de PUBG Mobile. Il explique que le jeu verra arriver un nouveau mode dans lequel les joueurs pourront faire la rencontre de Gozdilla et de Kong, sans mentionner s’ils pourront les affronter ou pas.

Sorti en 2018 sur mobile, PUBG n’a cessé de croître et de rassembler de plus en plus de joueurs à travers le monde, devenant même numéro 1 des jeux mobiles pendant un temps. C’est ce jeu qui a définit le genre du Battle Royale sur mobile et qui l’a fait gagner en popularité jusqu’à devenir une référence dans le monde du gaming. C’est également l’un des jeux mobiles les plus rentables au monde.