Ghost of Tsushima : le réalisateur de John Wick prépare un film

Quelques mois seulement après sa sortie, en juillet dernier, Ghost of Tsushima est déjà au cœur d’un projet d’adaptation pour le grand écran. Selon les informations de Deadline, c’est le réalisateur de John Wick qui s’y collera.

C’était l’un des derniers titres à succès de la PS4. Quelques mois seulement avant la commercialisation de la console de 5e génération, Sucker Punch dévoilait sa nouvelle production. Ghost of Tsushima a été un succès immédiat, puisqu’il a été sacré choix des joueurs aux Game Awards de 2020. Quelques mois après cette consécration, Deadline annonce qu’un film adapté du jeu est en développement chez Sony.

Selon le média américain, la réalisation du projet a déjà été confiée à Chad Stalhelski. Le réalisateur de la saga John Wick, sera aussi à la production aux côtés de l’entreprise 87Eleven. Interrogé par Deadline, Asad Qizibash, le chef des productions Playstation, s’est réjoui de cette nouvelle collaboration entre Playstation et Sony Studio. « Nous sommes excités à l’idée de nous associer avec Chad et 87Eleven Entertainement, pour porter leur vision de l’histoire de Jin sur le grand écran. Nous adorons travailler avec des partenaires créatifs comme Chad, qui ont une passion pour nos jeux et qui s’assurent de créer des adaptations riches qui raviront nos fans et un nouveau public. »

Pas encore de date de sortie

Le projet est encore très jeune chez Sony, qui n’a donc logiquement pas encore communiqué de date de sortie. Le casting reste aussi un mystère. Côté intrigue en revanche, on peut déjà imaginer que le film reprendra les éléments de l’intrigue du jeu. Ghost of Tsushima suit les aventures de Jin en 1274 dans le Japon féodal.

Après l’invasion de son village par les Mongoles, le guerrier se réveille et découvre qu’il est le dernier survivant. Il doit mettre de côté les traditions qui l’ont forgé en tant que guerrier pour mener une bataille sans merci et libérer l’île de Tsushima de ses envahisseurs. Dans le jeu vidéo, c’est Kazuya Nakai qui prête sa voix au personnage principal, alors que c’est Damien Boisseau qui l’incarne dans la version française. L’acteur est notamment connu pour avoir prêté sa voix à Matt Damon.

Reste à voir désormais qui incarnera Jin à l’écran et si le film rencontrera le même succès que son alter-ego vidéoludique. Sony semble miser sur les adaptations de jeux vidéo avec notamment The Last of Us, qui vient de trouver son duo d’acteur, mais aussi Uncharted avec Tom Holland dans le rôle principal.