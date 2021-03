Microsoft : le rachat de Discord se concrétise

Il semblerait que le rachat de Discord par Microsoft se concrétise puisque les deux entreprises seraient désormais en pourparlers exclusifs.

Après des rumeurs sur le possible rachat de Discord par Microsoft pour 10 milliards de dollars, il semblerait que les deux entreprises soient passées à l’étape supérieure puisque le Wall Street Journal annonce que Microsoft serait désormais en discussion exclusive avec Discord concernant l’acquisition de cette dernière. La discussion serait même à un niveau « avancé » et elle pourrait donner lieu à une acquisition dès le mois prochain, selon des sources proches de l’affaire.

Pour le moment, ni Microsoft ni Discord ne se sont exprimés sur le sujet pour confirmer ces rumeurs. D’autres sources anonymes affirment que Discord pourrait encore faire son entrée en bourse de manière indépendante, ce qui annulerait toute négociation avec Microsoft. Avec une entreprise comme Discord dans son arsenal, en plus de Linkedin, Microsoft pourrait appuyer une fois de plus son influence dans le domaine des réseaux sociaux, sachant que Discord pense de son côté à concurrencer l’application Clubhouse.

En rachetant Discord, Microsoft pourrait par la suite l’intégrer à l’écosystème Xbox, permettant aux joueurs de continuer à discuter sur la plateforme via leur console, par exemple. Dans un rapport, Bloomberg a également suggéré que Microsoft puisse vouloir étendre l’utilisation de Discord à toutes les communautés à qui l’application pourrait profiter, pas seulement la communauté gaming. C’est dans cette optique d’ouverture à des public différents que Microsoft procède à ses acquisitions depuis quelques temps, comme quand la firme de Redmond était en discussion pour racheter le réseau social TikTok l’été dernier. Microsoft aurait alors pu toucher un public plus jeune qu’à l’accoutumée puisque 40% des utilisateurs de la plateforme ont entre 16 et 24 ans (Globalwebindex 2019).