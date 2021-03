Spotify dévoile la nouvelle interface de son application PC et navigateur

Changement de décor pour les utilisateurs de Spotify sur PC et navigateur web. La plateforme a inauguré une nouvelle interface plus épurée, et surtout plus facile à prendre en main.

Plus intuitive, plus moderne et tournée vers les utilisateurs. Depuis quelques heures, la plateforme musicale Spotify a fait peau neuve sur PC et navigateur web. Après plusieurs mois d’échanges avec la communauté, les développeurs du service de streaming ont dévoilé une toute nouvelle application, proposant à la fois une interface épurée, ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Sur son site officiel, l’entreprise explique ainsi : “Nous testons, développons et lançons constamment de nouvelles fonctionnalités, optimisons pour de nouveaux appareils et cherchons à étendre notre offre de contenu. Pourtant, en cours de route, nous avons estimé que l’expérience de notre application de bureau n’avait pas suivi et qu’il était temps de changer.”

Concrètement, la page d’accueil de l’application a subi une importante refonte, afin de faciliter l’accès à la bibliothèque, tandis que l’outil de création de playlists a été amélioré, permettant désormais d’ajouter plus facilement des nouveaux morceaux grâce à l’intégration d’un module de recherche. Autre nouveauté concernant les listes de lecture, il est désormais possible d’ajouter un morceau en cours de lecture, simplement par une action de cliquer-glisser. Pour les éternels insatisfaits, il sera également possible d’éditer la file d’attente, et d’accéder à votre historique d’écoute. Les membres premiums bénéficieront aussi de la possibilité de télécharger des musiques et des podcasts afin de profiter d’une écoute optimale hors connexion. Autant de fonctionnalités déjà accessibles depuis les applications mobiles, mais qui pourront désormais être expérimentées aussi sur navigateur web et PC. L’occasion pour Spotify de rappeler que si les applications mobiles restent sans surprises les plus populaires parmi ses utilisateurs, les plateformes PC et web n’ont pas encore pour vocation à être abandonnées : “Nous croyons en l’avenir des deux plates-formes, et nous voulons nous assurer qu’elle peut continuer à répondre aux besoins de nos utilisateurs”. Déployée depuis quelques heures, cette nouvelle interface décidément sympathique devrait être accessible à tous d’ici les prochaines semaines.