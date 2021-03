LEGO Star Wars dévoile trois nouveautés de taille pour la fête des pères

La fête des Pères n’est pas pour tout de suite. Qu’à cela ne tienne, LEGO s’est à nouveau associé à la licence Star Wars pour présenter aux fans trois nouveautés mémorables.

Depuis quelques semaines, LEGO a la tête dans les étoiles. Après avoir présenté son modèle le plus ambitieux jamais imaginé – une réplique de la navette spatiale Discovery, composée de près de 2 354 pièces, le constructeur de petites briques danoises vient de dévoiler ses nouvelles créations, conçues en collaboration avec la licence Star Wars. Depuis les premiers partenariats entre les deux géants du divertissement, la saga de Georges Lucas est devenue l’une des poules aux œufs d’or de LEGO. Pour célébrer la fête des pères, qui aura lieu le 20 juin prochain, la marque a donc imaginé trois nouvelles constructions inédites. D’ores et déjà disponibles en précommande sur le site officiel du constructeur, les fans de la saga culte pourront ainsi découvrir un nouveau set à l’effigie du casque de Dark Vador, le père le plus célèbre de la galaxie. Du haut de ses 20 cm, cette nouvelle construction comprend près de 834 pièces, et pourra être fièrement exposée grâce à son support de présentation inclus.

Autres nouveaux modèles qui viennent compléter le catalogue LEGO Star Wars, et porter à 55 le nombre de sets disponibles sur le site marchand, la marque a également présenté hier un modèle à l’effigie des casques de Scout Troopers, les soldats d’élite de l’Empire. Enfin, les fans de la licence culte pourront aussi se procurer la réplique du Droïde Sonde Impériale, apparu pendant la scène mythique de L’Empire contre-attaque sur la planète Hoth.

Où les acheter ?

Déjà disponibles en précommande sur le site officiel de LEGO, ces nouveaux sets de constructions promettent déjà de faire le bonheur des collectionneurs. Le casque de Dark Vador et ses 834 pièces, ainsi que le Droïde Sonde Impériale et ses 683 pièces sont accessibles à 69,99€. De son côté, le modèle Scout Troopers comprend 471 pièces, et est disponible à 49,99€. Les trois modèles seront commercialisés officiellement à partir du 26 avril prochain.