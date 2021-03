Xiaomi Mi Mix : un smartphone pliant avec caméra « liquide » révolutionnaire ?

Le prochain Mi Mix de Xiaomi sera présenté le 29 mars, et s’annonce déjà comme un véritable concentré de nouvelles technologies.

Le 29 mars prochain, Xiaomi donnera une énième conférence afin de dévoiler quelques nouveaux produits, dont, pour commencer, les variantes premium du Xiaomi Mi 11, le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra. La marque a par ailleurs confirmé que ce dernier disposerait d’un capteur ISOCELL GN2 de Samsung, soit le capteur pour smartphone le plus imposant du marché. Outre ces Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra, un autre produit autrement plus novateur devrait également être présenté lors de l’événement du 29 mars : un nouveau Mi MIX.

Cette étonnante gamme permet généralement à Xiaomi de pousser l’innovation à son paroxysme. Le premier Mi Mix, lancé en 2016, était ainsi l’un des premiers smartphones à adopter l’écran bord à bord, tandis que ses concurrents de l’époque avaient encore droit à de larges bordures. Plus récemment, la firme présentait le Mi Mix Alpha, un étonnant smartphone dont l’écran recouvrait la quasi-totalité de l’appareil jusque sur sa face arrière, mais celui-ci n’a hélas jamais été commercialisé.

Un véritable concentré de technologies ?

En 2021, que nous prépare donc Xiaomi avec son Mi Mix ? De précédentes rumeurs estiment que l’appareil qui sera dévoilé le 29 mars devrait être un smartphone pliant, le tout premier de la marque. Selon Ross Young, fondateur de DisplaySearch et DisplaySupplyChain, le produit porterait le nom de Xiaomi Mi Mix 4 Pro, et un autre leaker affirme sur Weibo que l’appareil serait doté d’une recharge ultra-rapide à 120W et d’une caméra frontale invisible, sous l’écran.

Cela fait déjà beaucoup d’innovations pour un seul et même produit, mais voilà que la marque tease une autre nouveauté extrêmement prometteuse : l’arrivée de la technologie Liquid Lens sur le prochain Mi Mix. Concrètement, il s’agit d’un objectif photo liquide, qui permettrait à une seule et même caméra de faire office de grand-angle, de téléphoto ou même de macro. De par ses propriétés de liquide, l’objectif pourrait se déformer et ainsi changer de longueur focale au besoin grâce à des courants électriques. Il n’y aurait donc plus besoin de mouvements mécaniques, ce qui améliorerait également drastiquement la vitesse de mise au point. Reste à voir comment cela fonctionnera en pratique, mais c’est prometteur.

The new @Xiaomi #MiMix is going to feature liquid lens tech, an infinitely-variable design factor. More info in just 4 days! pic.twitter.com/czfUavcGW6 — Daniel D (@Daniel_in_HD) March 25, 2021