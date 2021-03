TikTok booste la vente de livres aux États-Unis via la tendance #BookTok

La tendance est assez originale, mais elle fait déjà des émules outre-Atlantique. Sur la plateforme TikTok, le hashtag #BookTok dédié à la recommandation de livres est un véritable succès, au point d’impacter le marché de l’édition.

Lorsqu’on pense à TikTok, on imagine souvent des gens qui dansent, des challenges WTF ou carrément dangereux, et des lipsyncs pas toujours réussis. Pourtant, la plateforme voit depuis quelques mois, émerger une nouvelle tendance plutôt inattendue : la recommandation de livres. Comme dans un bon vieux club de lecture classique, de plus en plus de jeunes utilisateurs utilisent le réseau social chinois pour partager leurs coups de cœur littéraires. Propulsé par le hashtag #BookTok, le concept est un véritable carton aux États-Unis, rapportait il y a peu le New York Times… au point d’impacter positivement les ventes de livres outre-Atlantique.

The Song of Achilles fait (re)parler de lui

Le journal américain cite ainsi le regain d’intérêt soudain pour The Song of Achilles, un roman de l’autrice américaine Madeline Miller publié en 2012, et lauréat du Baileys Women’s Prize for Fiction au Royaume-Uni. Près de dix ans après sa parution, ce dernier connaît une seconde jeunesse en librairie, vraisemblablement grâce à son succès sur TikTok. Selon la société NPD BookScan, chargée d’enregistrer les ventes de livres, le livre se serait ainsi écoulé depuis quelques semaines à 10 000 exemplaires hebdomadaires rien qu’aux États-Unis, soit neuf fois plus qu’à sa sortie initiale. Tandis que le hashtag #songofachilles cumule déjà près de 19 millions de vues sur la plateforme, les ventes auraient également connu un important pic de popularité au lendemain de la sortie d’une vidéo intitulée “Les livres qui vous feront sangloter”, posté par @moongirlreads_.

Face à cet engouement inattendu, le milieu de l’édition n’a évidemment pas tardé avant de s’emparer du phénomène. Ainsi, le New York Times rapporte que de plus en plus d’éditeurs font désormais appel à des Tiktokeuses à succès pour faire la promotion de leurs sorties littéraires. Chez Barnes & Noble, un comptoir dédié aux ouvrages promus sur la plateforme a même été mis en place dans certaines boutiques physiques.