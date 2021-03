Le masque anti-covid ultime de Razer devient une réalité

Présenté en tant que concept durant le CES, le Project Hazel, masque facial intelligent signé Razer, devient une réalité. Il devrait prochainement entrer en production, d’après le PDG de la marque.

Pendant la dernière édition du CES, Razer avait présenté deux concepts étonnants, le Project Brooklyn, un siège gaming tout-en-un, et le Project Hazel, un masque facial particulièrement évolué. Ce dernier projet n’était pas qu’un concept : le PDG de Razer, Min-Liang Tan, vient de déclarer que ce masque allait bel et bien entrer en production, au cours d’une interview pour Yahoo Finance. Une bonne nouvelle dans le secteur de la tech où certains constructeurs ont la fâcheuse tendance à ne jamais commercialiser les produits qu’ils présentent.

Tel qu’il nous a été présenté durant le CES, le Project Hazel est un masque de protection résolument haut de gamme. Sa façade transparente laisse entrevoir votre sourire, tandis que deux ventilateurs contenant des filtres de niveau N95 (équivalent du FFP2) permettent d’évacuer la buée et filtrer pas moins de 95% des particules en suspension dans l’air. Razer oblige, ces filtres sont cerclés de LED Chroma RGB offrant 16,8 millions de couleurs.

Razer ne s’est pas arrêté là : le masque contient un système de refroidissement et de régulation actif de l’air pour évacuer le CO2. À l’intérieur, on retrouve même un système de microphones et un petit amplificateur afin d’améliorer le son de votre voix. Et forcément, qui dit électronique embarquée, dit batterie. Pour recharger le Project Hazel, Razer devrait fournir un boîtier de recharge qui désinfectera le masque par rayons UV.

Le boss de Razer n’a malheureusement pas donné de date de sortie ni de prix, même si on imagine que le tarif pourrait être salé, sans compter celui des filtres à remplacer. On espère néanmoins qu’il ne tardera pas trop à arriver, tandis que l’épidémie semble à nouveau hors de contrôle dans nos contrées…