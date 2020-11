Huawei s’attaque aux voitures électriques autonomes

Après les smartphones, l’entreprise chinoise entend bien coloniser le marché de l’automobile.

Surprise : après avoir confirmé officiellement la vente de sa filiale Honor cette semaine, le géant chinois Huawei a annoncé lors d’une intervention à la télévision chinoise, le lancement de sa marque de voitures électriques autonomes. Présenté comme “une marque de prestige de véhicules électriques intelligents”, ce nouveau projet est réalisé en partenariat avec le constructeur automobile chinois, Changan, et le spécialiste des batteries, CATL, qui fournit déjà une grande partie des véhicules électriques Tesla à travers le monde, rapportent nos confrères de 01Net. Cependant, pour le moment, on ignore tout des détails (notamment financiers) de cette nouvelle alliance entre les trois mastodontes de la technologie chinoise.

Nouveau monde politique, nouvelle stratégie ?

En opérant un rapprochement stratégique avec deux gros acteurs déjà bien implantés sur le marché de l’automobile intelligente et autonome, Huawei amorce ici un coup stratégique ambitieux. Acculée de toutes parts sur le marché du smartphone à cause de ses tensions toujours bien présentes avec les États-Unis, et consciente que la récente élection de Joe Biden pourrait ne pas lui être d’un grand secours, la marque chinoise espère ainsi prendre un peu de place sur le marché de la voiture électrique, actuellement en plein essor sur le territoire chinois, mais pour le moment dominé par l’Américain Tesla et sa Model 3. De son côté, le constructeur Changan a également annoncé l’inauguration imminente d’une nouvelle plateforme de fabrication et de recherche dans le domaine des véhicules autonomes baptisée Ark Architecture.

Malgré cette nouvelle percée sur le marché de l’automobile connectée, Huawei n’a pas encore baissé les bras avec ses téléphones. Très impliquée dans la course à la 5G, l’entreprise a également reçu une récente autorisation dérogatoire lui permettant de se fournir à nouveau en puces mobiles Qualcomm. Preuve qu’elle n’a pas fini de nous surprendre.