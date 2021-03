Ivacy : la solution VPN complète 2,04€ par mois

Présent depuis 10 ans sur le marché, Ivacy offre une protection VPN complète pour tous vos appareils et vous offre d’excellentes performances, le tout à prix cassé : seulement 49,03 euros pour 2 ans, soit seulement 2,04 d’euros par mois offre limité exclusivité!

Il n’est certes pas le plus connu des VPN disponibles sur le marché, à tort. Présent depuis une bonne décennie sur le marché, Ivacy est certainement l’un des VPN les moins chers – si ce n’est le moins cher – et il offre d’excellentes performances très équilibrées pour profiter de tous les avantages d’un VPN à moindre coût !

Beaucoup d’utilisateurs se penchent sur la question d’un VPN afin de profiter des plateformes streaming d’autres pays. À ce niveau, Ivacy propose tout ce dont vous pourriez avoir besoin puisqu’il débloque Disney+ ainsi que 17 grandes régions pour Netflix, dont les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne et le Canada., Australie, Espagne, Italy, Portugal, Denmark, Pays-Bas, Belgique, Roumanie, Mexique, Suede, Norvège. Ivacy est par ailleurs l’un des rares VPN du marché à autoriser la lecture depuis n’importe où sans mise en mémoire tampon.

Pour couronner le tout, il est notamment l’un des rares services de VPN qui permet de débloquer la mise en mémoire tampon infini sur Netflix, pour que vous ne rencontriez jamais de lenteurs. C’est également une solution pratique pour protéger tous ses appareils, avec la technologie Split Tunneling pour protéger votre trafic internet des pirates, mais aussi Ivacy couvre aussi bien votre ordinateur que vos appareils mobiles, smartphones, ou encore tablettes, avec une simplicité étonnante. L’application Kodi dédiée est par ailleurs disponible sur tous les systèmes d’exploitation, de Windows à Mac en passant par iOS et Android et même Amazon Fire TV Stick et Apple TV.

Enfin, puisqu’on parle d’un VPN, il convient de parler de sa vitesse. Aucune inquiétude à avoir avec Ivacy, qui vous assure d’excellents débits en toute circonstance grâce à 1000 serveurs et plus de 100 emplacements disponibles. Ivacy est par ailleurs systématiquement classé à la première position dans de nombreux benchmarks classant les VPN les plus rapides du marché.

Pas besoin de s’embêter à rechercher le meilleur emplacement possible pour profiter du meilleur débit : Ivacy s’occupe de choisir le serveur le plus optimisé, en plus d’assurer votre anonymat en vous permettant de télécharger en toute sécurité avec des serveurs P2P optimisés. Ivacy est un acteur reconnu dans le domaine des VPN, si bien qu’il est le VPN officiel partenaire du club de football West Ham United, l’un des clubs historiques de la Premier League anglaise, et et de l’équipe française gamersorigin, l’un des clubs de esport les plus populaires au monde.