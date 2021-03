Le jeu vidéo éducatif PowerZ veut devenir le « Fortnite de l’éducation »

Après un premier chapitre inauguré le 15 février dernier, le jeu vidéo éducatif PowerZ a lancé ce mois-ci une nouvelle mise à jour, accessible gratuitement.

Le jeu ambitionne de se positionner comme “le Fortnite de l’éducation”. Sorti en février 2021, PowerZ est un jeu vidéo éducatif, destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Dans un monde ouvert, les enfants sont amenés à résoudre des énigmes sur différentes thématiques, allant du calcul mental à l’enrichissement de vocabulaire, en passant par les langues étrangères (anglais, espagnol, allemand et même langue des signes française). En parallèle de ses activités scolaires, d’autres exercices sont proposés, comme du solfège, ou du yoga. Avec un premier chapitre lancé il y a quelques semaines, le jeu comptabilise déjà plus de 7000 inscrits, pour des sessions moyennes d’une heure. Une application de suivi destinée aux parents permet quant à elle d’accompagner l’enfant dans sa progression, mais aussi de mettre en pause le jeu en cas de débordement.

Un nouveau chapitre plus ambitieux

En mars, PowerZ a élargi son aventure, en lançant un tout nouveau chapitre, qui comprend de nombreuses nouveautés, ainsi qu’un nouveau lieu centré sur un thème inédit : Le Sanctuaire des animaux. L’occasion de découvrir la différence entre un lama et un alpaga, ou de comprendre comment les chèvres parviennent à escalader une paroi quasi verticale du haut de leurs quatre pattes. Une carte interactive permettant de faciliter la navigation fait également son arrivée dans le jeu, et les développeurs assurent aussi avoir corrigé plusieurs bugs inhérents à la version alpha.

Validé par un panel d’experts en éducation, et propulsé par l’intelligence artificielle, PowerZ espère bousculer les idées reçues sur les effets des jeux vidéo chez les jeunes. Le jeu est totalement gratuit au téléchargement sur Mac et PC depuis le site officiel de PowerZ.tech. Les parents qui le souhaitent peuvent néanmoins participer au développement de la plateforme, en contribuant jusqu’à 10€ par mois. À noter qu’une version iPad et Nintendo Switch est actuellement en développement.