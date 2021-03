Comic-Con : une édition 2021 en public, mais repoussée

Après une édition 2020 annulée, le Comic-Con de San Diego prépare déjà son grand retour. La convention se tiendra en public, mais à Thanksgiving au lieu de cet été. En revanche, il faudra sans doute s’attendre à une version réduite en raison de la pandémie.

C’est l’un des rendez-vous emblématique du monde des comics et plus largement de celui des super-héros. Le Comic-Con de San Diego, messe traditionnelle pour les passionnés de Marvel, DC et tant d’autres aura finalement lieu cette année. Après une édition 2020 annulée, les organisateurs préparent déjà son grand retour en 2021. Si la vaccination aux États-Unis bat son plein, un événement physique dès l’été prochain n’est en revanche pas au programme. À la place, les équipes de Comic-Con International prévoient de réunir les amateurs de comics lors du week-end de Thanksgiving. C’est samedi que l’annonce a été faite. Ils expliquent que la popularité de l’événement a poussé les équipes à le reporter pour la sécurité des visiteurs. « Nous pensons que le lancement d’un événement en personne plus petit et à un moment ultérieur peut-être une alternative sûre. Pour cette raison, nous sommes heureux d’annoncer que le Comic-Con de San Diego sera une convention en personne de trois jours. » Néanmoins, il faudra encore déterminer à quelle échelle il pourra se faire. « Pour le moment, nous travaillons toujours sur des détails spécifiques concernant la capacité de participation, le coût des badges et les informations associées, et ces détails seront annoncés plus tard » rapporte The Verge.

130 000 visiteurs chaque année

La popularité de l’événement n’est plus à prouver. Chaque année, il attire pas moins de 130 000 visiteurs sur trois jours et génère environ 10 millions de dollars. Il y a fort à parier que cette année fasse figure d’exception. Dans un communiqué, l’organisation explique que les détenteurs d’un pass pour l’édition 2020 pourront l’utiliser pour 2022 uniquement. Le but : miser sur un retour à la normale l’année prochaine. Les tickets pour 2021 seront quant à eux mis en ligne dans les prochains mois. Le Comic-Con pourrait aussi miser une édition à 50 % numérique, pour permettre à tout un chacun de découvrir les différentes annonces depuis leur salon, un peu à la manière du DC Fandome l’été dernier. Reste à voir désormais ce que Marvel et DC annonceront lors de ce Comic-Con. Chaque année, les deux univers cinématographiques tiennent des panels pour annoncer le programme des prochaines années et donner un premier aperçu des films qui rejoindront les salles obscures.