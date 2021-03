Le pays n’a pas encore atteint son objectif de 100% d’énergies renouvelables, initialement prévu pour 2020. Cependant, le chiffre est en nette augmentation par rapport à l’année précédente.

En 2011, l’Écosse s’était fixé pour objectif de satisfaire 100% de ses besoins électriques grâce à des énergies vertes renouvelables d’ici 2020. Près d’une décennie plus tard, le constat est là : selon l’organisme commercial de l’industrie des énergies renouvelables écossaises (Scottish Renewables), le pays a réussi à alimenter 97,4% de ses besoins en électricité grâce à des énergies renouvelables. Si on ne peut pas dire que l’objectif ait réellement été atteint, cela reste tout de même un bel exploit. D’autant plus que le chiffre enregistré une nette augmentation par rapport à 2019, où il plafonnait à “seulement” 89%.

Selon la directrice générale de la Scottish Renewables Claire Mack, cet objectif a ainsi permis à l’Écosse de “plus que tripler sa production d’électricité renouvelable » en dix ans. Une production qui permet désormais d’alimenter plus de 7 millions de foyers en électricité à l’année, rapporte le site d’Engadget. Grâce à l’énergie verte, principalement éolienne et hydraulique, le pays espère continuer sur sa lancée, et s’est d’ailleurs lancé un nouvel objectif : celui de répondre à 50% des besoins nationaux en électricité, chauffage et transport grâce aux énergies renouvelables d’ici 2030. Un pari ambitieux, puisque pour le moment, l’Écosse n’utilise que 6,5% d’énergies vertes pour assurer le chauffage de ses habitants (en non électrique). “L’industrie et le gouvernement doivent continuer de travailler ensemble, afin d’atteindre notre plein potentiel, et d’arriver à la neutralité carbone globale d’ici 2045”, a ainsi assuré Claire Mack. De son côté, Holly O’Donnell, responsable des changements climatiques et énergétiques chez WWF Écosse a appelé à imiter Joe Biden sur l’accélération de l’électrification du parc automobile du pays, et à mettre en place des subventions pour encourager les Écossais à miser sur l’électrique pour leurs besoins de chauffage.