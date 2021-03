The Weeknd va sortir une chanson en… NFT

L’interprète de « Blinding Lights » annonce la sortie prochaine d’un nouveau titre inédit, sous la forme d’un jeton non-fongible.

Le monde de l’art continue de basculer dans celui des NFT, ces jetons non-fongibles qui font actuellement tant parler d’eux. Après la vente record d’une oeuvre NFT du crypto-artiste Beeple ou encore celle du premier tweet de l’histoire sous la forme d’un de ces jetons numériques, voilà qu’un artiste mondialement reconnu annonce sa venue dans le monde de la Blockchain : The Weeknd. Sur Twitter, la vedette de la dernière édition du Super Bowl annonce « une nouvelle chanson dans l’espace des NFT. Bientôt disponible ».

new song living in NFT space. coming soon… — The Weeknd (@theweeknd) March 26, 2021

Pour l’heure, on ignore encore si ce NFT sera une version unique d’une nouvelle chanson ou s’il ne s’agira que d’une copie sous forme de jeton non-tangible d’un titre disponible sur les plateformes de streaming. S’il faut nécessairement se procurer ce NFT unique pour écouter la chanson, nul doute que The Weeknd risque d’établir un nouveau record aux enchères, tant sa popularité monte en flèche depuis la sortie de son quatrième album studio, After Hours, et son immense succès critique et commercial. Quant à la sortie de ce nouveau titre NFT, The Weeknd précise simplement que « ce chapitre n’est pas encore tout à fait terminé », et « il y a encore quelques détails à régler. »

p.s. this chapter isn’t quite done yet … — The Weeknd (@theweeknd) March 27, 2021

still tying some loose ends. — The Weeknd (@theweeknd) March 27, 2021

Ce n’est pas la première fois qu’un musicien propose ses œuvres sous forme de NFT. Le groupe de rock Kings of Leon a ainsi lancé son dernier album sous la forme de dix-huit NFT distincts comprenant à la fois une chanson, mais aussi une place de concert VIP. La chanteuse Grimes, compagne d’un certain Elon Musk, a quant à elle vendu une collection entière de NFT pour presque 6 millions de dollars il y a quelques semaines.