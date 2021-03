Xiaomi dévoile le Mi 11 Ultra, son smartphone de tous les superlatifs

Ce 29 mars, Xiaomi vient de dévoiler une pléthore de nouveaux produits, dont quelques compagnons à son dernier Mi 11. On retrouve notamment le Xiaomi Mi 11 Ultra, un smartphone premium qui mise tout sur la photo/vidéo, ainsi que des variantes allégées.

Le Xiaomi Mi 11 n’est plus seul dans sa gamme. À l’occasion d’une conférence donnée ce 29 mars, la firme chinoise vient en effet de dévoiler les nouvelles variantes de son appareil phare. On retrouve le Xiaomi Mi 11 Pro, qui ne sera hélas pas lancé dans nos contrées, un modèle très haut de gamme, le Xiaomi Mi 11 Ultra, mais aussi une version un brin plus modeste, le Xiaomi Mi 11i, et des version allégées, les Xiaomi Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite. En complément, l’entreprise nous dévoile également son Mi Smart Band 6 ainsi que le Mi Smart Projector 2. On fait le point sur toutes ces annonces !

Xiaomi Mi 11 Ultra, le premium façon Xiaomi

Après tant de rumeurs à son sujets, le Mi 11 Ultra est enfin officiel, et il semble tenir ses promesses ! Ce flagship haut de gamme mise avant tout sur la photographie et la vidéographie pour marquer sa différence. On y retrouve ainsi trois capteurs photo, lesquels sont contenus dans un immense bloc photo au dos, qui comprend même un écran AMOLED de 1,1 pouces pour la prévisualisation ! L’optique principale de 50 MP n’est autre que le GN2 de Samsung, le plus grand capteur d’appareil photo pour smartphone sur le marché (1/1,12 »). De par sa grand taille, il est capable de produire des Super Pixels 4 en 1 de 2,8μm. Pour l’accompagner, on retrouve un objectif périscopique 5X proposant un zoom hybride 10X et numérique jusqu’à 120X. Enfin, on retrouve également un ultra grand-angle de 48 MP (capteur Sony IMX586). Ces trois capteurs prennent en charge la vidéo en 8K à 24 i/s et promettent une qualité d’image bluffante de réalisme.

En ce qui concerne le reste des caractéristiques, le Xiaomi Mi 11 Ultra propose une large dalle AMOLED WQHD+ incurvée de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le tout dernier Snapdragon 888 de Qualcomm couplé au modem Snapdragon X60 5G, et une imposante batterie de 5 000 mAh capable d’être rechargée à 67W, en filaire comme en sans-fil.

Xiaomi Mi 11i, moins cher mais tout aussi bon

Disponible à partir de 649€, le Xiaomi Mi 11i a beau être légèrement moins haut de gamme que le Mi 11, il propose de nombreux arguments qui font mouche. Contrairement à ses grands frères, le Mi 11i dispose d’un écran AMOLED plat de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d’échantillonnage de 360 Hz, le support du HDR10+ et un poinçon très discret abritant une caméra frontale de 20 MP. À l’arrière, on retrouve une caméra principale de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un télémacro de 5 MP, et le smartphone profite du Snapdragon 888 de Qualcomm.

Pour la première fois sur un smartphone Xiaomi, le Mi 11i propose le son Dolby atmos, grâce à ses deux haut-parleurs. Enfin, sa batterie de 4 520 mAh devrait suivre la cadence, puisque le smartphone est compatible avec la recharge rapide à 33W.

Xiaomi Mi 11 Lite, littéralement allégé

Pour profiter des nouveautés de la Séries Mi 11 à petit prix, on pourra compter sur le Mi 11 Lite, décliné aussi en version 5G. Ce poids plume (159 grammes) à l’épaisseur réduite (6,81mm) devrait plaire aux amateurs de smartphones peu encombrants. On y retrouve une dalle AMOLED FHD+ de 6,55 pouces dotée d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et pas moins de trois caméras à l’arrière : un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un télémacro de 5 MP. Le modèle 5G dispose d’un Snapdragon 780G, tandis que le Mi 11 Lite standard a droit à un Snapdragon 732G.

Mi Smart Band 6 & Mi Smart Projector 2

Xiaomi en a également profité pour présenter la nouvelle version de son bracelet connecté très populaire, le Mi Smart Band. Le Mi Smart Band 6 propose une large dalle AMOLED de 1,56 pouces (326 PPP) offrant jusqu’à 50% d’espace d’écran en plus que son prédécesseur. On y retrouve une trentaine de modes d’entraînement et le bracelet est capable de détecter automatiquement 6 activités de fitness courantes. Enfin, le Mi Smart Band 6 propose la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure de la SpO2 ou encore le suivi du sommeil.

Enfin, on retrouve également un nouveau projecteur, le Mi Smart Projector 2. Celui-ci offre une image Full HD, une luminosité jusqu’à 1300 lumens ANSI et la prise en charge du HDR10. On y retrouve également doté des haut-parleurs 10W intégrés avec la prise en charge du DTS-HD et du Dolby Audio. L’appareil intègre Google Assistant et fait office de Chromecast, et le tout fonctionne sous Android TV.