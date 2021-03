Netflix prévoit de diffuser plus de 40 anime en 2021

La popularité grandissante des anime à travers le monde n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Netflix compte bien croquer sa part du gâteau et annonce pas moins de 40 séries et films du genre en 2021.

Depuis quelques mois, les anime deviennent de plus en plus populaires. Les plateformes veulent toute croquer une part de gâteau, à l’image de Sony qui envisage de racheter le service CrunchyRoll. Pour autant, Netflix n’a pas dit son dernier mot et entend bien se positionner sur le secteur qui n’a plus rien de niche. Lors de la convention AnimeJapan 2021 Expo à Tokyo, la plateforme a annoncé que 40 titres du genre rejoindront son catalogue cette année, c’est presque le double de 2020. Interrogé par Bloomberg, Taiki Sakurai, producteur en chef des anime Netflix, explique « Nous voulons devenir la première destination de divertissement avec un contenu de bonne qualité. La croissance de notre entreprise est directement liée à la croissance de notre offre en matière d’anime. » On retrouvera notamment La voie du tablier le 8 avril, Yasuke le 29 avril prochain, l’adaptation du manga Record of Ragnarok en juin.

23 milliards de dollars en 2021

Preuve s’il en fallait une que le genre de l’anime est prospère, le marché a été évalué à 23 milliards de dollars en 2020. Selon Bloomberg, il pourrait représenter pas moins de 36 milliards d’ici 2025. Pour Netflix, cela s’est traduit par une hausse du nombre d’abonnés qui ont regardé des anime. Si la firme ne précise pas à quelle échelle, elle annonce que cette augmentation est assez significative. Il faut dire que certaines productions sont restées longtemps au Top 10 des productions Netflix les plus populaires sur la plateforme. C’est le cas notamment de Hunter X Hunter, qui a été largement regardée à travers le monde pendant le confinement de mars 2020, ou même L’Attaque des Titans qui siège encore parmi les séries les plus regardées à l’heure où nous écrivons ces lignes.