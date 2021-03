Razer lance une paille réutilisable à 20 dollars

C’est déjà le 1er avril chez Razer, qui vient d’annoncer une paille réutilisable en acier sobrement baptisée Razer Reusable Straw, et vendue 20 dollars.

Décidément, plus rien ne nous étonne venant de Razer. Après son masque anti-covid ultime, la firme spécialisée dans les accessoires gaming vient de dévoiler l’un de ses produits les plus étonnants : une paille réutilisable, vendue 20 dollars pièce. Voilà qui tombe à pic afin de boire comme il se doit la boisson énergisante maison de Razer, Respawn, vantée comme étant un « breuvage qui améliorera la performance mentale des gamers ».

La Razer Reusable Straw est une paille, ni plus ni moins. Ne vous attendez pas à des innovations technologiques majeures, puisqu’il n’y a tout simplement pas d’électronique embarquée. La paille de Razer est faite d’acier inoxydable 304 de qualité alimentaire et dotée d’un embout en silicone. Elle est capable de se replier sur elle-même pour la transporter facilement, passant de 100 mm à 230 mm de haut dépliée. La Razer Reusable Straw s’accompagne d’un boîtier de rangement et même d’un crochet pour l’emmener partout avec vous.

Ce produit s’inscrit dans son initiative « Go Green With Razer ». « Luttez pour notre environnement à chaque gorgée – avec la paille réutilisable de Razer » explique la marque pour définir son produit, même si on imagine que faire venir une paille de l’autre bout du monde — même si celle-ci est réutilisable — ne semble pas si écolo que cela…