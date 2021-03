Le réalisateur de Godzilla vs Kong prépare un film Cosmocats

Hollywood lorgne sur les succès des années 80. Selon Deadline, le réalisateur de Godzilla vs Kong travaille sur l’adaptation en prises de vue réelle de la série animée ThunderCats, ou Cosmocats dans la langue de Molière.

Warner Bros mise sur la nostalgie pour attirer le public en salle. La firme prépare une adaptation live-action de la série animée Cosmocats. Selon Deadline, le projet a été confié au réalisateur de Godzilla vs Kong. Fan de la série, il s’est confié sur le long-métrage au micro du média américain. “Mon obsession pour Cosmocats a commencé au lycée. C’est à ce moment que j’ai décidé de devenir réalisateur. J’ai en fait passé la majeure partie de ma dernière année à écrire un scénario de Cosmocats. Quand j’ai appris que Warner Bros envisageait une adaptation, avec certains de mes producteurs sur Death Note, j’ai demandé à réécrire ce scénario avec mon ami Simon Barrett. Personne sur cette planète n’a autant pensé à Cosmocats que moi. ” Il confie aussi vouloir miser sur les effets spéciaux pour porter les aventures des personnages à l’écran. Il ne faudra donc pas s’attendre à de la CGI à gogo, et c’est plutôt une bonne nouvelle. La dernière fois que des personnages félins ont été portés à l’écran grâce aux technologies numériques, c’était loin d’être un franc succès. Cats, qui reposait sur ce procédé, avait fait un flop au box-office et fait l’objet de nombreuses critiques.

Un hommage aux années 80

Il explique que la direction prise par les studios repose essentiellement sur une esthétique proche de ce que faisait le 7e art dans les années 80. “Je veux faire un film ThunderCats qui nous ramène à cette période. Je ne veux pas réinventer leur apparence, je veux qu’ils ressemblent à des Cosmocats. Je veux faire un film hybride, entre CGI et effets spéciaux, qui a un look hyper réel et comble en quelque sorte le fossé entre le dessin animé et l’image de synthèse.” Pour rappel, Cosmocats est une série animée américaine diffusée entre 1985 et 1989. Elle raconte les combats entre les Cosmocats, race de félins humanoïdes menée par le jeune et brave Starlion, et les mutants, race de monstres diaboliques. Les Mutants ont chassé les Cosmocats de leur planète Thundera et les ont poursuivis jusque dans leur nouveau monde, la 3e Terre.