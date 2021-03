Il y a quelques semaines Niantic et Pokémon avaient uni leurs forces pour proposer une expérience inédite sur Pokémon GO. Grâce aux Hololens du géant américain, le studio de développement avait lancé un projet ambitieux, en proposant des lunettes de réalité augmentée permettant de découvrir les monstres de poche au-delà d’un écran de smartphone. Force est de constater que si l’opération avait surtout pour vocation de promouvoir les lunettes de Microsoft, Niantic n’a pas abandonné le projet. Bien au contraire, l’entreprise a visiblement décidé de faire cavalier seul, en projetant de lancer son propre matériel destiné à la réalité augmentée.

Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform… pic.twitter.com/yYglk4q89G

— John Hanke (@johnhanke) March 29, 2021