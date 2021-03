Star Wars : le casting de la série Obi-wan Kenobi dévoilé

Prévue pour 2022, la série Obi-Wan Kenobi s’apprête à lancer son tournage. À cette occasion, Disney+ dévoile l’intégralité du casting de la série estampillée Star Wars. On retrouvera notamment Ewan McGregor et Hayden Christensen.

Alors que Star Wars prend une pause méritée sur le grand-écran, l’univers continue de s’élargir sur Disney+. En plus de The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Andor, la plateforme va diffuser une série consacrée à Obi-Wan Kenobi. Dans un communiqué, la firme annonce le lancement du tournage, en avril, et profite de l’occasion pour présenter l’intégralité du casting. Sans surprise, on retrouvera Ewan McGregor dans le rôle-titre. Il fera son grand retour dans la saga, plus de 16 ans après La Revanche des Sith. Il ne sera d’ailleurs pas le seul acteur de la franchise à faire une apparition puisque Hayden Christensen sera aussi de la partie. Il incarnera à nouveau Anakin Skywalker, désormais affublé du titre de Dark Vador.

On retrouvera également Moses Ingram (Le Jeu de la Dame), Indira Varma (Game of Thrones), Joel Edgerton (Gatsby le Magnifique), Kumail Nanjiani (Mort à 2020), Rupert Friend (Homeland) dans des rôles qui restent encore inconnu. Toute la clique sera rejointe par Sung Kang (Fast and Furious), O’Shea Jackson Jr (La voie de la justice), Simone Kessel (Pine Gap) et Benny Safdie (Uncut Gems). Derrière la caméra, c’est Deborah Chow qui œuvrera. La cinéaste est assez familière avec l’univers Star Wars puisqu’elle avait déjà réalisé deux épisodes de la série The Mandalorian.

Le tournage de la série évènement #DisneyPlus Obi-Wan Kenobi va bientôt démarrer. pic.twitter.com/RVtWmwBWLP — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 29, 2021

Une intrigue sur Tatooine ?

Pour le moment, les détails de l’intrigue sont encore secrets. On sait en revanche que la série devrait nous emmener sur Tatooine, dix ans après l’affrontement entre Ben Kenobi et Anakin Skywalker. Il a pour mission de surveiller le jeune Luke Skywalker et le tenir à l’écart de son père. Obi-Wan devrait être diffusé en 2022 sur Disney+, mais aucune date officielle n’a encore été communiquée. Il faudra donc prendre son mal en patience. En attendant, vous pouvez consulter notre article consacré aux prochaines productions Disney, dont les films et séries Star Wars, qui est mis à jour par nos soins au fil des annonces.