Mercedes EQS : la nouvelle limousine électrique voit grand

Avec un lancement prévu fin 2021, la nouvelle limousine électrique de Mercedes a présenté un imposant tableau de bord géant, équipant toute la surface avant du véhicule.

La première limousine électrique de Mercedes voit grand, très grand. La firme de Stuttgart a en effet présenté il y a quelques heures son nouveau véhicule hors normes baptisé EQS. Et force est de constater qu’elle a mis le paquet, avec une imposante dalle numérique de 56 pouces recouvrant entièrement le tableau de bord. Une innovation inspirée du concept Hyperscreen présenté un peu plus tôt par la marque au CES 2021, et qui promet décidément de trouver tout son intérêt à l’intérieur de l’habitacle.

Trois écrans en un

Sur le plan technique, cet écran d’un nouveau genre se compose de trois dalles abritées sous un revêtement de polycarbonate. Face au conducteur, on retrouve les indicateurs classiques destinés au bon fonctionnement du véhicule, comme la vitesse et les témoins lumineux. Comme on peut le constater sur les différents visuels présentés par la marque, l’interface de conduite a logiquement été adaptée pour répondre aux besoins d’une motorisation électrique. Le conducteur pourra ainsi switcher entre différents modes de conduite, du plus sportif au plus classique. D’autres outils de navigation seront également mis à disposition de l’utilisateur, à commencer par un mode Assistance, qui permettra de visualiser d’un coup d’œil les aides à la conduite, comme le respect de la distance de sécurité, ou la détection d’obstacles à proximité. Grâce à la réalité augmentée, Mercedes proposera aussi un affichage tête haute pour améliorer le confort de conduite. Au centre et à droite du tableau de bord, l’interface sera tactile et réservée à l’infodivertissement.

En plus de s’imposer comme un véritable concentré de technologie, la Mercedes EQS devrait aussi faire des prouesses en termes de longévité. Avec sa batterie de 110 kWh, le constructeur promet en effet une autonomie record de 770 km.