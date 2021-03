PlayStation : profitez de 10 excellents jeux offerts avec « Play at Home » !

Sony a prévu d’offrir 9 jeux pour divertir et occuper les joueurs du monde entier alors que la pandémie mondiale ne semble toujours pas sous contrôle. L’excellent Horizon Zero Dawn complétera le lot à compter du 20 avril.

Après Ratchet & Clank, Sony avait proposé aux joueurs sur PlayStation 4 et 5 de profiter d’une nouvelle flopée de jeux gratuits afin de les occuper et de les inciter à rester chez eux pour se protéger. Ces jeux sont désormais disponibles, depuis le 26 mars, sur le PlayStation Store, dans l’onglet des promotions « Play at Home ». Pour rappel, la liste des jeux est la suivante :

Abzû

Enter The Gungeon

REZ Infinite (Compatible VR)



Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (Compatible VR)

Paper Beast (VR)

Avec ces jeux vous avez la possibilité de faire travailler votre cerveau avec des titres portés sur la réflexion et les énigmes, alors que d’autres vous transportent dans des univers plus reposants et immersif ou s’apparentent plus à des dungeon crawler. Il y en a donc pour tous les styles et tous les goûts. Pour le jeu de la fin, Sony a prévu d’offrir Horizon Zero Dawn Complete Edition mais il sera disponible seulement à partir du 20 avril prochain. Pour tous les autres, ils resteront disponibles gratuitement jusqu’au 23 avril, ce qui devrait vous laisser le temps de tous les tester et peut être de tomber sur un coup de cœur. Cette démarche est aussi l’occasion pour Sony de mettre l’accent sur les jeux indépendants, qui profitent d’un budget plus serré en terme de développement mais qui se révèlent souvent tout aussi immersifs et accrocheurs. Pour rappel, aucun abonnement PlayStation Plus n’est requis pour pouvoir profiter de ces jeux.