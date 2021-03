À défaut de PS5, vous pouvez toujours vous rabattre sur ces chaussures Nike

Il est clair que la passion de Paul George pour les jeux vidéo et surtout pour la PlayStation 5 se fait bien ressentir à travers ces chaussures à l’effigie de la console.

Paul George, la célèbre star du basketball américain, perpétue sa collaboration avec Nike et PlayStation avec une nouvelle paire de baskets custom. Après avoir revisité la PlayStation 1 et la manette DualShock 4 avec deux paires de Nike PG il y a quelques années, Paul George revient cette fois avec non pas une mais deux paires de baskets PG 5 à l’effigie de la PlayStation 5. Bien qu’elles reprennent les mêmes coloris emblématiques de la console dernière génération de Sony, le blanc et le bleu, les deux paires se distinguent par leurs couleurs dominantes respectives.

Les petits logos de la manette ont été incrustés sur le tissu des chaussures, ce qui rappelle la texture de la PS5 et de la DualSense. La paire de chaussures à dominante bleue rend hommage à l’écran d’accueil de la console, qui est de cette couleur depuis la PS4. La deuxième paire, un peu plus sobre et beaucoup plus blanche, célèbre quant à elle la console de manière plus spécifique, avec son revêtement blanc. Évidemment, le logo de la PlayStation 5 est visible sur les côtés et à l’arrière des chaussures, avec le logo PG5 qui reprend la même typographie pour le petit clin d’œil. De plus, comme avec les collaborations passées, le logo PlayStation est présent sur une des deux languettes tandis que l’autre arbore le logo emblématique de Paul George. Enfin, les deux paires se présentent avec une semelle extérieure bleue électrique.

Le prix n’a pas encore été confirmé par Nike mais on peut d’ores et déjà s’attendre à un tarif oscillant autour des 119,99 euros, comme pour les autres paires de Nike PG 5 vendues sur le site Nike. Elles devraient être disponibles à la vente au mois de mai.