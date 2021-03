La marque avait annoncé il y a quelques jours sa volonté de changer de nom pour se consacrer entièrement à l’électrique. Il s’agissait en réalité d’un poisson d’avril en avance.

Il y a quelques jours, Volkswagen laissait accidentellement fuiter un communiqué de presse indiquant sa volonté de changer de nom en devenant Voltswagen (la voiture des volts). Un changement de cap confirmé par les porte-parole de la marque, afin de réaffirmer la volonté de cette dernière de se consacrer à l’électrique. Relayée par de nombreux médias, nous y compris, l’annonce a été largement prise au sérieux par les analystes spécialisés dans le marché automobile. Seulement voilà, il s’agissait en réalité d’une vaste blague du 1er avril, mais en avance.

De l’art du timing

On le sait, le 1er avril est toujours l’occasion pour les marques et les entreprises de faire le buzz en annonçant des innovations loufoques et des canulars improbables. Ce jour de l’année est d’ailleurs l’un des plus propices à la diffusion de fake news, il convient donc de redoubler de vigilance en cette période. Cependant, ce qui devait s’apparenter à une blague de la part de Volkswagen a rapidement pris des airs de confusion générale. Non seulement la marque avait mis le paquet pour monter sa supercherie, en diffusant communiqués de presse, faux leak, nouveau compte Twitter et officialisation en bonne et due forme, mais en plus elle s’est légèrement trompée de timing. Faire une blague du 1er avril un autre jour que le 1er avril, il faut bien admettre que l’initiative a de quoi interroger. Même le très sérieux magazine financier Barrons est tombé dans le panneau, qualifiant ce changement de nom de “big deal”.

Si ce canular aux airs de loupé a finalement provoqué plus d’interrogations que d’hilarité, il semble au moins avoir séduit le marché automobile. L’action du constructeur a progressé de 4% à Francfort, et de 8% à Wall Street. Au final, même si Volkswagen conserve son “k”, cette action aura eu le mérite de constituer un joli coup de communication pour l’électrification de son parc aux États-Unis.